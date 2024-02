Quentin Tarantino trabalhará novamente com Brad Pitt em seu próximo filme

Quentin Tarantino e Brad Pitt trabalharão juntos novamente no suposto filme mais recente do diretor americano, intitulado ‘The Movie Critic’, relata o The Hollywood Reporter.

Ainda não há detalhes se Pitt terá o papel principal no filme, que será o terceiro projeto em que os dois colaboram.

O último foi ‘Era Uma Vez em Hollywood’ (2019), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por interpretar Cliff Booth, o dublê e amigo próximo de Rick Dalton, astro de Hollywood interpretado por Leonardo Di Caprio.

Além disso, Pitt também participou de ‘Bastardos Inglórios’ (2009), no qual interpretou o tenente Aldo Raine, líder de um grupo de soldados judeus americanos que caçaram e mataram soldados nazistas na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial.

O filme girará em torno de um crítico de cinema

O próximo filme é baseado em um roteiro escrito por Tarantinoque já se sabe que gira em torno de um crítico de cinema na década de 1970.

Em maio de 2023, o cineasta pôs fim aos rumores de que o filme seria inspirado no crítico de cinema da The New Yorker Pauline Kael e disse que é baseado em um homem que escreveu resenhas para uma revista pornográfica.

Ele adiantou ainda que o filme se passaria na Califórnia no ano de 1977 e que a inspiração remonta a um trabalho adolescente em que Tarantino teve que levar revistas pornográficas para uma máquina de venda automática, da qual leu apenas uma página de filmes “muito interessantes”, disse ele ao Deadline em 2023.

No passado o cineasta havia mencionado que sua carreira como diretor se limitava à realização de dez filmes e que queria se aposentar aos 60 anos, idade atual.

Os nove filmes que fazem parte de sua lista são ‘Reservoir Dogs’ (1992), ‘Pulp Fiction’ (1995), ‘Jackie Brown’ (1997), três filmes de ‘Kill Bill’ (2003), ‘Death Proof’ (2007). ), ‘Bastardos Inglórios’ (2009), “Django Livre” (2012), ‘Os Oito Odiados’ (2015) e ‘Era uma vez em Hollywood’ (2019).

Tarantino disse que a saga ‘Kill Bill’ conta apenas como um filme e deixou de fora trabalhos de direção como “Aniversário do Meu Melhor Amigo” (1987) de sua contagem.