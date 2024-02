Rae Sremmurd Slim Jxmmi, mãe do bebê presa por violência doméstica

Rae Sremmurd de Slim Jxmm disse à polícia que a mãe de seu filho deu um soco no rosto dele durante uma discussão acalorada… e ela acabou sendo presa por violência doméstica.

De acordo com o relatório policial, obtido pelo TMZ, os policiais foram chamados à casa do rapper dos “Black Beatles” em Doral, Flórida, em 22 de janeiro, por causa de um distúrbio doméstico… e foi então que Slim lhes contou Kiara Danielson bateu nele.

Os policiais dizem que Slim disse a eles que a disputa começou com uma discussão nas redes sociais, com Slim tentando fazer Kiara deixar sua casa… mas as coisas supostamente pioraram a partir daí.