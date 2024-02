Raiders continuam reformulação: Kiff Klingsbury liderará o ataque de Las Vegas

Fex-técnico do Arizona Cardinals Penhasco Kingsbury está pronto para retornar aos palcos da NFL.

O 44 anos está preparado para assumir o papel de coordenador ofensivo do Las Vegas Raiders, uma mudança que foi amplamente esperada em NFL círculos.

A vasta experiência de Kliff Kingsbury

Como Antonio Pierce continua a assumir responsabilidades como treinador principal em tempo integral do Invasoresa questão crucial de quem dirigiria o ataque foi respondida com a adição de Penhasco Kingsbury.

O antigo Cardeais O técnico principal, com um histórico de 28-37-1, emergiu como o principal candidato de um grupo de cinco candidatos ao Invasores posição de coordenador ofensivo.

Tendo anteriormente dirigido o Cardeais do Arizona e trabalhou com quarterbacks como Baker Mayfield e Patrick Mahomes durante sua gestão no Tecnologia do Texas, Kingsbury agora enfrenta a tarefa de elevar um Las Vegas ataque que ficou em 27º lugar em jardas no Temporada 2023.

As opções de QB dos Raiders continuam sendo um ponto focal

A situação do quarterback dos Raiders permanece envolta em incerteza.

Enquanto Jimmy Garoppolo está sob contrato, sua posição inicial tornou-se incerta sob o comando do técnico interino Antonio Pierce.

Jovem talento Aidan O’Connell apresentou vislumbres de potencial, mas não se solidificou como quarterback da franquia.

Pierce escolha de Kingsbury já que o coordenador ofensivo introduz um novo capítulo tanto para o técnico quanto para o Invasores.

Kingsbury passou o Temporada 2023 como analista de USCtrabalhando com presumidos Escolha nº 1 do próximo Draft da NFLCalebe Williams.

Esta conexão intrigante adiciona uma camada extra ao Invasores estratégias potenciais na próxima entressafra.

O Invasoressegurando o Escolha nº 13enfrentam decisões sobre fortalecer suas opções de zagueiro ou aproveitar o talento existente em Garoppolo e O’Connell sob a orientação de Kingsbury.

Kingsbury não será o único novato, já que a equipe também acolheu ex- Bengalas o técnico Marvin Lewis como assistente técnico.

Relatórios adicionais também afirmam que a equipe poderia anunciar a contratação do ex- Marrons treinador principal Hue Jackson para uma função de treinador ofensivo.