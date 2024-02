Rampage Jackson acredita que Shannon Briggs o está subestimando e jura ‘colocar meu punho na boca dele’

Quinton Jackson está de fato fazendo sua estreia no boxe profissional neste verão.

Lenda do MMA e ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC, “Rampage” enfrenta o ex-campeão dos pesos pesados ​​​​da WBO Shannon Briggs em uma luta de boxe de oito rounds no dia 1º de junho no Catar.

“É real”, confirmou Jackson na segunda-feira A hora do MMA.

“Já fiz todo o resto – pratiquei wrestling, já pratiquei jiu-jitsu e já pratiquei kickboxing. Juntei todos eles, mas nunca pratiquei boxe. Então agora em todas as minhas quatro artes marciais, terei feito pelo menos uma luta nessa arte marcial. Então esse é um objetivo pessoal meu, e vou lutar até não poder mais lutar porque ainda adoro isso e quero fazer mais algumas lutas de boxe antes de ficar velho, certo? Porque eu quero experimentar. Esse primeiro com o Shannon, eu sei que ele é um pouco mais velho que eu, ele pode ser um boxeador melhor que eu porque nunca lutei boxe antes. Estou vendo isso como uma luta de aquecimento.”

Jackson, 45, e Briggs, 52, discutem há anos sobre uma possível luta, com os dois lutadores trocando golpes repetidos um no outro em entrevistas e nas redes sociais.

Briggs (60-6-1, 53 KOs) não compete desde que nocauteou Emilio Zarate no primeiro round de uma luta de maio de 2016 em Londres. Ele foi posteriormente suspenso em 2017, depois que um teste de drogas pré-luta para uma disputa pelo título da WBA revelou níveis dramaticamente elevados de testosterona. O ex-campeão de boxe permaneceu inativo desde então, mas ainda segue uma seqüência de nove vitórias consecutivas em sua disputa contra Jackson, com oito dessas vitórias terminando no primeiro ou segundo round.

Jackson (38-14 MMA) lutou pela última vez em uma derrota por nocaute no primeiro round para Fedor Emelianenko em 2019. Apesar de ter ficado aquém em três de suas últimas quatro lutas de MMA, “Rampage” continua sendo um dos maiores meio-pesados ​​de sua época, possuindo vitórias sobre Chuck Liddell (x2), Dan Henderson, Kevin Randleman, Lyoto Machida e Wanderlei Silva (x2), entre outros. Seu nocaute sobre Ricardo Arona em 2004 é um dos destaques mais icônicos do Pride FC.

“Já participei de muitos campos de treinamento de luta livre – cara, acho que o boxe dói menos, dói menos o corpo”, disse Jackson. “Mas eu adoro lutar. Então muitos fãs são muito desrespeitosos e falam sobre idade. A idade não é nada além de um número. Não vou deixar a idade me impedir de fazer nada. Algumas pessoas são muito desrespeitosas quando se trata de idade, e quando você chegar lá, você não vai querer que as pessoas sejam desrespeitosas com você, certo?

“Então eu sinto que se os fãs realmente se importam com os lutadores, quando ficarmos mais velhos, apenas nos apoiem, porque estamos nos divertindo e fazendo o que amamos.”

Jackson disse que seu plano é usar a luta de Briggs como trampolim para outras grandes lutas de boxe antes de se aposentar. Ele mencionou especificamente revanche com os antigos adversários Rashad Evans e Silva como seus oponentes mais cobiçados para o círculo quadrado, mas ele sabe que esses sonhos provavelmente estarão mortos na chegada, a menos que ele apareça e jogue contra Briggs.

“Primeiro eu tenho que acabar com o falastrão de Shannon”, disse Jackson. “Vou fazer tudo que estiver no poder para treinar pra caramba. Já comecei um mini training camp, mas meu camp completo começa no dia 1º de abril, e vou fazer de tudo para colocar meu punho na boca dele. Estou cansado dele falando merda. Ele me subestimou.

“Fiquei muito orgulhoso quando Francis [Ngannou] mostrou ao mundo que lutadores de MMA sabem boxear [against Tyson Fury], mas eu esperava que Shannon não estivesse realmente prestando atenção nisso. Ele meio que disse algo como, sim, ele subestimou Francis, e esse era o meu plano para ele porque eu sabia que ele estava me subestimando o tempo todo.”

Briggs já previu um nocaute sobre Jackson no primeiro round. Ele também postou alegremente inúmeros memes e vídeos adulterados às custas de Jackson.

A lenda do MMA promete fazer Briggs pagar por todos esses desrespeitos. E apesar de quão impressionante o físico de seu oponente possa ser em uma idade em que poucos lutadores se parecem com Briggs atualmente, ele não está preocupado com o histórico de confusão em testes de drogas do ex-campeão.

“Ele precisa de toda a ajuda que puder conseguir”, disse Jackson. “Ele é velho demais. Ele precisa pintar a barba também, vou dizer isso, porque não quero que as pessoas pensem que estou intimidando ele e fiquem com raiva de mim por ter abusado de idosos. Porque ele parece mais velho do que é. Ele não é tão velho. Ele tem apenas alguns anos [older than me]ele tem 52 anos.

“Ele acha que vai me nocautear no primeiro round”, acrescentou Jackson. “Ele não sabe. Porque ele disse que teve o maior número de nocautes no primeiro round da história ou algo assim. Não sei. Mas tenho visto o que ele tem postado ultimamente – ele tem postado ele nocauteando vagabundos. Como caras dos quais nunca ouvi falar. O último cara que ele postou parecia ser seu kit de boxe – cara, ele comprou essa merda da Target ou do Walmart ou alguma merda. Você pode dizer que ele está lutando contra idiotas pelos seus kits de boxe. Parecia que foi uma luta de última hora e ele simplesmente foi a uma daquelas lojas de artes marciais e comprou seu short de boxe ali mesmo.”