Rastreador de restituição de imposto estadual: como saber quando sua restituição de imposto local e estadual será paga?

vocêCompreender os impostos estaduais pode ser complexo, com uma infinidade de regras e regulamentos variando de um estado para outro. À medida que a temporada de impostos se aproxima, é essencial ter uma compreensão clara dos requisitos fiscais estaduais, reembolsos e possíveis penhoras.

O imposto de renda estadual é um aspecto crucial de suas obrigações financeiras, aplicado pelo governo de cada estado e normalmente devido anualmente até 15 de abril. No entanto, nem todos os estados impõem imposto de renda a pessoas físicas. Estados como Alasca, Flórida, Nevada, Dakota do Sul, Texas, Washington e Wyoming não cobram imposto de renda estadual, enquanto outros, como New Hampshire e Washington, tributam fontes de renda específicas, como juros, dividendos ou ganhos de capital.

Avaliando obrigações fiscais: cálculos fáceis para ganhadores W2

Os impostos sobre a propriedade são outra consideração significativa para os contribuintes, com taxas médias variando entre os estados. O Alabama possui a mediana mais baixa dos impostos sobre a propriedade, enquanto Nova Jersey impõe os mais altos. Ao planejar suas finanças, é crucial levar em consideração essas despesas potenciais.

A tributação do rendimento da reforma também varia consoante o estado, com vários estados a oferecer isenções sobre benefícios da Segurança Social e pagamentos de pensões. Por outro lado, alguns estados impõem impostos sobre herança, incluindo Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, Nova Jersey e Pensilvânia.

A declaração de impostos estaduais pode ser uma tarefa difícil, mas compreender o processo pode aliviar um pouco o estresse. Seja arquivando eletronicamente ou por correio, garantir a precisão é fundamental. Além disso, os contribuintes devem estar cientes do prazo para recebimento de suas restituições estaduais, que pode variar de acordo com o método de arquivamento e as regulamentações estaduais.

Como saber quando sua restituição de imposto local e estadual será paga?

O IRS normalmente emite restituições de impostos dentro de 21 dias para declarações arquivadas eletronicamente e mais tempo para declarações em papel. No entanto, existem vários motivos pelos quais o seu reembolso pode atrasar ou diferir das suas expectativas.

Se você preencheu sua declaração de imposto de renda por e-mail, geralmente poderá verificar o status do reembolso on-line ou por telefone. Para devoluções enviadas pelo correio, espere mais tempo e considere entrar em contato com o departamento fiscal do seu estado. Os usuários do TaxAct podem monitorar seu status de devolução por meio da página Status do arquivo eletrônico.