Raul Rosas Jr. x Ricky Turcios não é mais esperado no UFC Vegas 87 no sábado

Afinal, Raul Rosas Jr. e Ricky Turcios não lutarão no UFC Vegas 87.

A luta dos galos originalmente marcada para o UFC Cidade do México foi cancelada no último minuto depois que Rosas adoeceu e sua equipe decidiu retirá-lo da luta. Pouco depois do cancelamento da luta, os dirigentes do UFC anunciaram planos de remarcar a luta uma semana depois no UFC Vegas 87, com o CEO do UFC, Dana White, dizendo que o confronto aconteceria no peso catch para que Rosas e Turcios não tivessem que suportar outro peso severo. corte.

Infelizmente, esses planos foram cancelados.

Rosas e Turcios não lutarão mais no UFC Vegas 87, com dirigentes do UFC confirmando a mudança de planos para o MMA Fighting na terça-feira. O MMA Junkie inicialmente relatou a notícia.

Embora a luta tenha sido cancelada no UFC Vegas 87, ainda não há informações se Rosas e Turcios poderão ser remarcados novamente para uma data posterior.

É uma reviravolta infeliz para uma das estrelas em ascensão mais rápida do UFC, Rosas, depois que ele assinou com a promoção quando tinha apenas 17 anos e estreou depois de completar 18 anos. Até agora, Rosas fez 2-1 no UFC e ele buscava a terceira vitória até que uma doença o forçou a desistir do card do UFC Cidade do México.

Quanto a Turcios, o ex-vencedor do Ultimate Fighter também possui um cartel de 2-1 em sua carreira no UFC, mas resta saber se ele enfrentará Rosas mais tarde ou esperará a promoção para encontrar um oponente diferente para ele. .

O UFC Vegas 87 avança no sábado com os pesos pesados ​​Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev como atração principal em uma luta de cinco rounds.