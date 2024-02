Ray Longo espera que o vídeo de Henry Cejudo se separando do técnico tenha sido encenado: ‘Se não, é uma jogada de merda’

Ray Longo está omitindo o julgamento total quando se trata do vídeo de Henry Cejudo se separando do técnico de longa data Eric Albarracin antes do UFC 298 e da luta do ex-campeão com Merab Dvalishvili, mas o técnico adversário certamente acredita que Cejudo está fazendo isso para chamar a atenção.

Longo, técnico de Dvalishvili, trouxe à tona a situação durante seu segmento semanal no Anik & Florian Podcast, mencionando a cena durante a contagem regressiva do UFC 298, onde Cejudo informou a Albarracin que não estará no corner neste sábado em Anaheim, Califórnia. eu acho que o momento parece tão falso quanto possível – embora o co-apresentador Jon Anik tenha revelado ao MMA Fighting em uma entrevista recente que a folha de canto de Cejudo parecia muito diferente.

“Espero que tenha sido encenado quando ele se livrou do Capitão América”, disse Longo sobre a situação. “Tinha que ser encenado, porque senão seria uma jogada de merda. Eu nunca mais olharia para o cara.

“Quer dizer, você pode se livrar do cara, mas fazer isso diante das câmeras? É a isso que chegamos, onde tudo tem que ser TikTok e tudo isso, é tudo besteira***. Espero que seja besteira.”

Tanto Anik quanto Kenny Florian pensaram que o tiroteio foi encenado para o momento em que foi ao ar, mas Florian perguntou a Longo por que ele acreditava que Cejudo faria isso em primeiro lugar, apresentando a teoria de que, talvez, Cejudo estivesse fazendo jogos mentais com Dvalishvili.

“Acho que é o narcisismo ao máximo”, disse Longo. “É tudo sobre ele e é assim que estou interpretando. Você não pode fazer isso com um cara que estava com você quando você ganhou a medalha de ouro. O que lhe resta uma ou duas lutas? É simplesmente estúpido para mim.

“Ele não gostou das mudanças, então não olhou para si mesmo, olhou para todo mundo. Isso é inteligente.