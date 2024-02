Ray-Ray McCloud do 49ers não tentará encontrar Taylor Swift no SB, ‘This Is Football’

TMZSports. com

Mesmo que o 49ers esteja em campo Ray-Ray McCloud tem raízes profundas na indústria musical, ele não tentará conviver com Taylor Swift no Super Bowl … andaimes TMZ Esportes “Isso é futebol.”

Muitos se perguntaram se o receptor tentaria entrar no ouvido de TayTay em algum momento no Allegiant Stadium no domingo… porque, afinal, o cara um músico que recentemente se tornou CEO da agência de entretenimento Entretenimento da tribo lendária.