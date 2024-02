Real Madrid considera contratar zagueiro e pede Leny Loro ao Lille

Real Madrid vem estudando há semanas a opção de antecipar em um ano a contratação de um zagueiro central e o primeiro da lista é ninguém menos que Leny Yoro – Download Mp3 Grátisum jogador de 18 anos de Lillemas qual é a situação?

Inicialmente, o plano apontava o verão de 2025 como o momento em que esta mudança teria de ser realizada. As lesões, as incógnitas lógicas sobre as recuperações e o término do contrato de Nacho, que foi oferecido para continuar sem resposta no momento, levaram os dirigentes do Real Madrid a iniciar a busca pelo zagueiro que poderia ser o escolhido.

A direção desportiva já fez algumas abordagens para Yoromas por enquanto é considerado caro o preço que a seleção francesa estabeleceu para o promissor zagueiro, que está próximo de US$ 64,5 milhões.

Atletico MadridO gol do empate de 93 minutos gerou críticas de muitos sobre o que aconteceu no campo do Bernabéu e na sede do Valdebebas sobre a composição do elenco, principalmente na defesa, após as duas lesões nos joelhos sofridas por Éder Militão e David Alaba.

O golo surgiu de dois cabeceios dentro da área e tornou-se o cenário ideal para questionar a composição do plantel, que segundo alguns continua a responder maravilhosamente a qualquer uma das circunstâncias adversas que encontra ao longo da temporada.

Tanto no verão, com a lesão Militarese agora no mercado de inverno, com o problema sofrido por Alabao clube considerou que não era o momento certo para fazer um esforço económico face ao que o mercado tinha para oferecer.

No Real Madridacreditam e sustentam que as contratações devem responder a uma estratégia, o que não se cumpriu em nenhum dos dois períodos anteriores acima mencionados.

Bons relatórios de Valdebebas

Muitos jogadores foram oferecidos, mas Real MadridA direção desportiva, em acordo com o clube, prefere investir no longo prazo, ou seja, continuar com a política de contratação de jovens talentos. O jovem jogador de Lilleque também era procurado por PSG na janela de transferências de inverno do passado, mas os dois clubes não chegaram a um acordo, se enquadra perfeitamente nesta linha.

Nos relatórios elaborados por Real MadridNa gestão desportiva, falam de um jogador com grande capacidade de evoluir como defesa-central, mas também com capacidade para jogar como lateral-direito com alguma confiança.

Falam de uma margem brutal de melhoria, mas o problema é o dinheiro, muito, que Lille está pedindo para ser zagueiro e ter apenas 18 anos.

Yoro já acumula 32 jogos na primeira divisão francesa e já é titular titular no Lille.

Chave para a seleção sub-21, de momento não alinhou pela seleção sénior orientada por Deschamps. Em França, diz-se que ele poderá dar o salto a qualquer momento.

O valor do zagueiro no Transfermarkt é de US$ 26 milhões e eles o apontam como um dos jovens zagueiros com maior progressão. Real Madridpor enquanto, permanece cauteloso e aguardando.

Os relatórios, como dissemos, são mais do que satisfatórios, mas por enquanto Lille não concorda com o cliente de Jorge Mendesum agente que não tem as melhores relações com o Real Madrid.