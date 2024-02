Rebel Wilson gostou da apresentação de Swift no segundo show em Sydney

Aatriz Rebelde Wilsonconhecida por seus papéis em “Pitch Perfect” e “Cats”, demonstrou recentemente sua admiração por Taylor Swift participando do segundo show da cantora em Sydney, Austrália, como parte de sua turnê Eras. Wilson foi flagrada acenando para os fãs perto do palco no que parecia ser uma tenda VIP, vestindo uma pilha de pulseiras da amizade enquanto estava com outros colegas Rápido fãs.

Antes de ir para o concerto, Wilson compartilhou uma série de vídeos nas redes sociais, capturando a vida de sua família Rápido– celebração temática em casa. As festividades incluíram uma placa acesa “1989”, uma homenagem Rápidoálbum de 2014, e Wilson presenteando sua filha Royce, de 15 meses, com um frasco da turnê Swift Eras em meio a aplausos e entusiasmo de sua família.

“OK, estamos pré-jogo para Taylor Swift“, Wilson disse.

“Deixe-me mostrar nossa configuração legal. Veja isso…”

Em outro vídeo, Wilson se reuniu com amigos e familiares em torno de uma mesa adornada com a placa “1989”, erguendo seus frascos Swift Eras em um brinde.

Várias celebridades assistem aos shows de Swift

Wilson anteriormente elogiado Rápidosua atuação no filme “Cats”, descrevendo-a como “incrível” e expressando admiração por sua personagem felina. Rápidoque se apresentou para aproximadamente 81 mil torcedores no Accor Stadium, retribuiu o amor expressando gratidão ao público de Sydney durante seu show.

Wilson estava entre um público repleto de estrelas, juntando-se a celebridades como Katy Perry, Rita Ora e Taika Waititique também compareceu Rápidoconcertos em Sydney. Enquanto isso, Rápidonamorado, Travis Kelce também foi flagrado curtindo a apresentação.