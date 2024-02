Receber o Bolsa Família antecipadamente é possível; saiba como

A partir do próximo dia 16, a Caixa Econômica viabilizará o repasse correspondente a fevereiro do Bolsa Família para uma quantidade superior a 21 milhões de participantes. O primeiro desembolso ocorre nas contas das famílias que possuem o NIS (Número de Identificação Social) 1, gerando especulações em outros grupos acerca do eventual adiantamento do benefício neste mês.

No mês de janeiro, a transferência do benefício foi adiantada em diversos municípios impactados por enchentes. Assim, alguns núcleos familiares puderam efetuar o saque da parcela no início do calendário de pagamento. Contudo, em relação à folha de fevereiro, o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) ainda não ratificou a antecipação do pagamento do Bolsa Família.

Como acontecerão os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro?

Quanto aos pagamentos do Bolsa Família em fevereiro, de acordo com a prática convencional, as famílias com previsão de pagamento para segunda-feira terão o dinheiro adiantado no Caixa Tem no sábado anterior. O calendário de fevereiro do Bolsa Família estabelece a antecipação para os inscritos com NIS 2 e 7.

A partir de agora, é possível efetuar a verificação do montante do Bolsa Família correspondente a fevereiro em todos os meios disponíveis. Contudo, atenção: com a grande demanda de consulta, o app Bolsa Família, o app Caixa Tem e o Portal Cidadão podem enfrentar períodos de instabilidade, causando demoras na atualização da consulta.

A partir da próxima segunda-feira (12), os canais de consulta começarão gradualmente a apresentar as informações atualizadas de fevereiro. Dessa forma, abrangerão valores parciais, bloqueios devido à ausência de frequência escolar e cancelamentos de benefícios.

Verifique seu benefício

A verificação oficial do Bolsa Família pode ser realizada por meio dos seguintes canais:

App Caixa Tem;

App do Bolsa Família;

Portal Cidadão da Caixa;

App do CadÚnico;

Whatsapp Bolsa Família (+55 61 4042 1552);

Ouvidoria MDS no Telegram;

Telefone 121 do MDS;

Central da Caixa no número 111.



Conforme informações da Caixa, os benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família, começam a ser liberados para os beneficiários nas primeiras horas do dia. Até as 9h da manhã, os recursos estarão disponíveis na conta do beneficiário no Caixa Tem.

Para aqueles acostumados a realizar saques por meio do cartão do Bolsa Família, cartão do Auxílio Brasil ou Cartão Cidadão, é viável continuar retirando os recursos nas lotéricas, correspondentes e agências da Caixa.

Em fevereiro, com o acréscimo do Auxílio-Gás, as famílias podem receber um montante ligeiramente maior do Bolsa Família. Além do benefício mínimo de R$ 600, estão confirmados acréscimos de R$ 150 para cada filho com idade entre 0 e 6 anos e um benefício de R$ 50 destinado a gestantes, bebês de até seis meses e jovens de 7 a 18 anos incompletos.

Calendário de pagamento

O calendário de pagamento do Bolsa Família para este mês ocorrerá entre os dias 16 e 29 de fevereiro, atendendo a mais de 21 milhões de famílias. É relevante frisar que a antecipação não implica uma alteração no calendário oficial, mas sim a disponibilização para que os grupos que recebem na segunda-feira possam sacar o benefício no sábado anterior.

Como mencionado, o calendário de fevereiro prevê a antecipação do pagamento para os inscritos com NIS 2 e 7, permitindo o saque da parcela no sábado anterior. Consulte as datas completas do programa: