Red Carpet Grammy 2024: Confira toda a moda do Grammy Awards 2024

Tele prêmio Grammy o tapete vermelho é um dos momentos mais esperados pelas fashionistas de todo o mundo. O interminável desfile de celebridades vestindo suas melhores (ou piores) roupas faz as delícias de quase todos os telespectadores, e este ano não é exceção.

Em 2023, Taylor Swift ganhou elogios por usar um dos melhores looks da noite.

Roberto Cavalli

O conjunto de duas peças em azul meia-noite coberto por pequenos cristais foi elogiado tanto por especialistas quanto por novatos.

Pelo contrário, Harry Styles’ look estranho foi classificado como o pior da noite, no que diz respeito à moda. O antigo Uma direção chegou à gala vestida com um suéter de diamantes multicoloridos brilhantes, sem camisa e botas de cor clara.

Este ano, os telespectadores não tirarão os olhos do tapete vermelho para ver se algum deles repete a premiação não oficial do ano passado. É difícil para Taylor sofrer um tropeço de estilo, mas sempre há esperança para Estilos para se redimir.

Quem mais vai andar no tapete vermelho?

Entre as presenças mais esperadas no Grammy’ chegada é a de Billie Eilish. O “Cara mau” cantora já recebeu duras críticas por seu conjunto de 2020: preto e verde limão Gucci roupa grande, óculos escuros e uma máscara facial combinando.

Entre os apresentadores deste ano, Cristina Aguilera teve mais erros do que acertos com suas escolhas de moda no tapete vermelho. Por outro lado, Oprah Winfrey é uma das rainhas indiscutíveis das entradas de eventos.

Entre os apresentadores masculinos, Lenny Kravitz se destaca pelo seu estilo pouco convencional, mas que costuma deixar seus fãs mais do que satisfeitos. A sensação latina, Malumatambém tende a ter um certo e um errado, por isso o público estará muito atento à sua escolha este ano.

A que horas começará o tapete vermelho?

O 66º Prêmio Grammy começará às 20h, horário do leste dos EUA (17h PT), e a transmissão da chegada de celebridades começará às 18h ET (15h PT) em E! e outras plataformas.

TAyor Swift, Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Jon Batiste, Kylie Minoguee Miley Cyrus se destacar entre os indicados, captando a atenção dos amantes da música popular em todo o mundo.