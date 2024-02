Rei Carlos III diagnosticado com câncer

Importante atualização de saúde do Palácio de Buckingham… Rei Carlos III está lutando contra o câncer.

O Palácio de Buckingham – residência real do Reino Unido – divulgou um comunicado oficial na segunda-feira dizendo: “Durante o recente procedimento hospitalar do rei para aumento benigno da próstata, uma questão separada de preocupação foi observada.

O Palácio acrescenta… “Sua Majestade iniciou hoje um calendário de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público”.

Charles, diz o Palácio, continuará com seus negócios de estado e documentação oficial, apesar do diagnóstico.

Como informamos, Charles estava internado em um hospital de Londres no mês passado para um “procedimento corretivo” para um aumento da próstata. Kate Middleton esteve no mesmo hospital ao mesmo tempo por cirurgia de estômago .

A família real diz que está anunciando o diagnóstico de Charles “para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar na compreensão pública de todas as pessoas ao redor do mundo que são afetadas pelo câncer”.

É interessante… O anúncio do câncer de Charles ocorre logo após o Dia Mundial do Câncer.

No início desta semana, Sua Majestade a Rainha abriu @MaggiesCentres Royal Free, um novo centro de apoio ao câncer no Royal Free Hospital.

A esposa do rei Rainha Camilaabriu na semana passada um novo centro de apoio ao câncer no Royal Free Hospital, no Reino Unido