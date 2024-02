Relatório: A subdivisão autointitulada da Nova Zelândia de Israel Adesanya é a mais recente adição ao portfólio de US$ 20 milhões

Israel Adesanya permanece em um hiato auto-imposto dos combates, mas tem se mantido ocupado enquanto isso.

De acordo com um relatório da Stuff, Adesanya construiu um portfólio imobiliário impressionante na Nova Zelândia, sendo a última adição um loteamento para alugar em Palmerston North, na Ilha Norte. A subdivisão se chama “Adesanya Close”, em homenagem ao bicampeão peso médio do UFC.

Stuff conversou com o gerente de propriedades Wade Thompson, que disse que a listagem Adesanya Close recebeu 3.000 visualizações em dezembro passado e que três das sete unidades já foram compradas. O artigo também cita registros de propriedade que estimam que os investimentos imobiliários de Adesanya sejam avaliados em mais de US$ 20 milhões.

O conhecimento de negócios de Adesanya não deve surpreender aqueles que acompanharam as negociações do astro do UFC. Em fevereiro de 2022, antes de sua revanche no UFC 271 contra Robert Whittaker, o empresário de Adesanya disse que o lutador assinou um contrato que é “um dos acordos multilutas mais lucrativos da história da empresa”, tornando-o “um dos atletas mais bem pagos do mundo”. a história das artes marciais mistas.

Thompson acrescentou que Adesanya provavelmente possui bem mais de 19 propriedades “de Auckland a Dunedin”.

Adesanya tornou-se conhecido por conciliar vários projetos, incluindo a assinatura de um contrato com a marca de roupas esportivas Puma em 2020 e a promoção de um documentário sobre seu título vitalício. Dobrador de estiloque estreou no Tribeca Film Festival em junho passado.

Ele anunciou recentemente que está dando uma pausa nas competições após a derrota na luta pelo título para Sean Strickland no UFC 293 em setembro passado. No entanto, Adesanya deu a entender em entrevistas subsequentes que o seu hiato poderia terminar mais cedo do que o esperado.