Renato Moicano joga jogo longo para luta com Paddy Pimblett: ‘Isso é xadrez, não damas’

Renato Moicano está com Paddy Pimblett exatamente onde ele quer.

Vindo de uma sangrenta vitória por decisão sobre Drew Dober no último sábado no UFC Vegas 85, Moicano apareceu no A hora do MMA, onde ele revelou seu plano de longo prazo de brigar com o popular Pimblett. Os dois já trocaram palavras nas redes sociais, sendo que Moicano inicialmente sugerindo que Dober lutaria com Pimblett em seguida e Pimblett respondendo em um comentário no Instagram que ele e Moicano deveriam lutar.

Moicano é definitivamente interessado e ele explicou por que fez uma chamada indireta a Pimblett, em vez de apenas apontá-lo imediatamente após sua última vitória.

“Não é assim que eles trabalham, o UFC está protegendo ele”, disse Moicano. “Como vou ligar para ele? Isto é xadrez, não damas. Se eu repassar isso, estou lhe dando minha estratégia agora mesmo.

“Agora todo mundo sabe, mas se eu repassar isso e disser: ‘Ei, Paddy Pimblett, vou bater em você’, todo mundo faz isso. Então eu disse: OK, vou fazê-lo pegar a isca. Porque se eu vencer Drew Dober e disser que Drew Dober vai vencer você, ele vai ficar bravo, porque vai dizer: ‘Ei, eu posso vencer você. Você venceu Drew Dober. Então, no final das contas, ‘Money’ Moicano está vencendo novamente. Isto é xadrez, não damas.”

A luta co-principal de Moicano no UFC Vegas 85 foi sua primeira aparição no octógono em 15 meses, o que foi uma longa espera para capitalizar sua vitória por finalização no UFC 281 sobre Brad Riddell, que foi culminada por um discurso de vitória em que “ Nasceu o Dinheiro Moicano”. Ele não perdeu o ritmo e já venceu duas lutas consecutivas e quatro das últimas cinco.

Com o retorno do UFC ao Brasil em maio, ele receberia Pimblett para encontrá-lo em seu país de origem, mas ele está igualmente feliz em ir à Inglaterra, terra natal de Pimblett, para um duelo com “The Baddy”.

“Então ele terá que lutar comigo”, disse Moicano. “Porque se você entrar na minha página e falar ‘eu vou te fumar’, agora o UFC não pode te proteger porque você colocou seu nome em risco, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa, se você quiser lutar no Brasil, estou pronto. Mas talvez você tenha muito medo de ir para o Brasil, entendi, o Brasil é um pouco perigoso. Mas posso lutar com você em Londres, em qualquer lugar, porque você ganha dinheiro fácil. Eu respeito você, mas vou bater em você, então não se preocupe.”

No momento, Moicano não tem certeza se seu plano se concretizará. Pimblett está atualmente afastado aguardando o nascimento de seu primeiro filho em abril. Moicano também convocou uma luta com o candidato de longa data Beneil Dariush, que está acima de Pimblett no ranking.

Não importa quem seja o próximo, Moicano planeja ganhar muitas manchetes (e dinheiro) quando voltar ao octógono.

“Quem sabe?” disse Moicano. “Talvez o UFC veja valor em eu dizer essas coisas e ser eu mesmo e talvez, ‘OK, Moicano pode lutar contra Paddy Pimblett.’ Ou não. Talvez eles o protejam e tentem encontrar outra maneira de me colocar entre os 15 primeiros. Não depende de mim e realmente não importa. Se ele quiser lutar, estou aqui, é só mandar o contrato. Se não, vou continuar subindo no ranking, porque Moicano é dinheiro e o dinheiro está no topo.”

“Tenho 34 anos”, continuou ele. “Não tenho muito tempo para esperar. Quero estar o mais ativo possível e me senti bem, mas se fiz uma boa atuação contra o Drew Dober, imagine contra o Paddy Pimblett. Isso seria incrível e seria a minha passagem para o top 10, para o top 5 da divisão.”