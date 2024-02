Renato Moicano zomba do desespero de Michael Chandler pela luta de Conor McGregor: ‘Ele está quase de joelhos’

Renato Moicano não esperava ser envolvido no drama em torno do tão esperado retorno de Conor McGregor ao UFC, mas de alguma forma aconteceu.

Antes de anunciar planos para um confronto contra Michael Chandler em junho, McGregor zombou de seu colega O Lutador final treinador twittando: “Chandler-Moicano, agora há um [UFC 300] evento principal.” Moicano rapidamente respondeu, escrevendo: “Não, estou bem, fácil demais”, mas até ele foi pego de surpresa pela menção aleatória nas redes sociais.

A poucos dias de sua luta no UFC Vegas 85, Moicano admite que não teve tempo de pensar em uma resposta, ou talvez tivesse dado uma reviravolta melhor.

“O problema é que não tenho tempo agora para ser esperto ou checar o Twitter”, disse Moicano ao MMA Fighting. “Acho que se eu tivesse tempo para pensar em uma resposta melhor, eu o faria, mas agora estou no campo de treinamento.

“Adoro falar sobre lutas, mas estou treinando como um matador, então não estou me preocupando muito com o que o McGregor pensa. F*** McGregor.”

Por mais que ele possa descartar o tiro lateral de McGregor contra ele, Moicano continua sendo um observador interessado em tudo o que está acontecendo em sua categoria, incluindo o astro irlandês lutando pela primeira vez em três anos.

Depois de treinarem um contra o outro no longo reality show, que começou a ser filmado em março passado, esperava-se que McGregor retornasse contra Chandler antes do final de 2023. Isso não aconteceu, mas Chandler continuou esperando na esperança de lutar. McGregor, mais cedo ou mais tarde.

A próxima data proposta era o UFC 300, em abril, mas então McGregor fez um anúncio surpresa de que iria enfrentar Chandler em junho, e eles iriam para a guerra como pesos médios, apesar de ambos competirem normalmente na categoria até 155 libras. Esse confronto ainda não foi finalizado ou anunciado oficialmente pelo UFC, porém Moicano viu os comentários de McGregor como mais um exemplo de como McGregor mantém o controle sobre suas lutas e até mesmo sobre seus oponentes, com o único recurso de Chandler sendo dizer: ‘Por favor, senhor, quero um pouco mais.’

“Michael Chandler está tão desesperado para conseguir essa luta”, disse Moicano. “Ele está quase implorando. Ele está quase de joelhos, ‘McGregor lute comigo!’ Eu simplesmente acho isso hilário.

“Não sabemos se essa luta vai acontecer. McGregor está completamente louco hoje em dia. Ele está fazendo vídeos comendo e parece bêbado ou drogado ou algo assim, não sei. Mas eu gosto de McGregor, para ser honesto com você. Eu acho ele engraçado. Eu acho que ele é divertido. Michael Chandler está apenas tentando conseguir a luta e é meio chato, se você me perguntar. É o que é.”

Chandler efetivamente suspendeu sua carreira esperando por McGregor, embora essa luta seja amplamente considerada um dos dias de pagamento mais lucrativos do esporte. Moicano não se importa que Chandler queira, mas sim que está efetivamente dizendo a McGregor que fará o que for preciso para que a luta aconteça, mesmo que isso signifique esperar mais de um ano e competir em uma categoria de peso muito maior.

“Chandler está dizendo: ‘Sim, sim, claro!’ De joelhos o tempo todo”, disse Moicano. “[Chandler says,] ‘OK, posso vencer você em qualquer luta, quero você na sua melhor versão.’ Foda-se, irmão. Você só quer lutar com ele. É um jogo justo. Todo mundo quer lutar contra McGregor. Se me oferecessem a luta, é claro que eu iria querer lutar contra o McGregor. Ele é provavelmente o maior nome do MMA e provavelmente de todos os tempos. Todo mundo conhece McGregor.

“Mas, ao mesmo tempo, acho que se Chandler abordasse isso de forma diferente, tentando falar mal, seria ainda melhor. Essa é a luta a ser travada. Eles vão fazer a luta. Não há outra luta para McGregor. No momento, não há outra luta que faça sentido e ainda assim McGregor tenta enfrentá-lo e ele diz OK. Não, fale mal, fale mal dele, porque é assim que gostamos de assistir as lutas com McGregor.”

Realisticamente, Moicano sente que McGregor sabe que Chandler é a melhor luta possível para seu retorno e é realmente o único confronto que faz muito sentido.

Dito isto, McGregor mantém tanto poder e controle sobre sua carreira que ele sempre pode decidir lutar contra outra pessoa e Chandler pode ficar em apuros… e ele sabe disso.

“Vamos ser honestos, quem mais entre os cinco primeiros, os 10 primeiros, seria um bom adversário para McGregor?” disse Moicano. “Porque imagine Benoit Saint Denis com a luta contra Dustin Poirier. Não faz nenhum sentido para mim. Essa luta não faz sentido mas imagine se eles colocassem Saint Denis contra McGregor ou [Arman] Tsarukyan contra McGregor. Eles vão colocar [Beneil] Dariush [against McGregor], ninguém realmente conhece Dariush. Para lutar contra McGregor, você tem que ser um rosto como Chandler. Ele foi o campeão do Bellator. O UFC pode vender a luta. Imagine contra Dariush ou contra Benoit Saint Denis.

“Não há outra luta para McGregor além de Chandler. Essa luta vai acontecer, 100 por cento. Chandler sabe, é por isso que ele mantém a boca fechada. Como McGregor disse no programa, você vai fazer o que eu disse, ou algo parecido. Porque eventualmente essa é a luta a ser travada.”