Respostas Cagey do príncipe Harry refletindo sobre o diagnóstico de câncer do rei Charles

O duque de Sussex falou com ‘GMA’ em uma entrevista que foi ao ar na quinta-feira – uma conversa que foi filmada em Whistler, BC, no local de seus próximos Jogos Invictus, pouco depois de ele voltar de Londres para visitar seu pai – e Harry deu algumas dicas sobre o relacionamento.

Sobre a perspectiva de consertar as barreiras com Charles agora que ele sabe que tem câncer – Harry diz que isso está absolutamente nas estrelas… mas pela maneira como ele responde, você pode dizer que ele está um pouco ofendido com a pergunta. Na cabeça dele, é quase como se ele estivesse pensando… claro que estamos bem.