Resultado da pesagem do UFC Vegas 85: Luana Carolina perde peso por 3 quilos

Luana Carolina teve um dia difícil na balança.

A lutadora peso mosca perdeu peso pela segunda vez em sua carreira no UFC, chegando três libras acima do limite (incluindo uma libra permitida) para sua luta preliminar contra Julija Stoliaranko no UFC Vegas 85 neste sábado.

Ainda não se sabe se a luta será no peso catch e, em caso afirmativo, qual percentual da bolsa de Carolina será perdido como penalidade.

Carolina também perdeu o peso para a luta do peso mosca contra Poliana Botelho, no dia 1º de maio, no UFC, chegando a 2,5 libras acima do limite. Ela derrotou Botelho por decisão dividida.

Melhor notícia, os headliners dos pesos médios de sábado, Roman Dolidze e Nassourdine Imavov, ganharam peso sem problemas. Dolidze desequilibrou a balança para 186 libras, enquanto Imavov chegou ao peso do campeonato com 185 libras em ponto.

Dolidze está atualmente em 12º lugar, com 185 libras, no MMA Fighting Global Rankings, com Imavov algumas posições atrás empatado em 14º lugar.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem de sexta-feira para o UFC Vegas 85.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Roman Dolidze (186) x Nassourdine Imavov (185)

Renato Moicano (156) vs. Drew Dober (156)

Randy Brown (171) x Muslim Salikhov (171)

Viviane Araújo (126) vs. Natália Silva (125,5)

Aliaskhab Khizriev (186) vs. Makhmud Muradov (185,5)

Gilbert Urbina (171) x Charlie Radtke (170,5)

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

Molly McCann (116) x Diana Belbita (116)

Azat Maksum (126) vs. Carlos Johnson (125,5)

Themba Gorimbo (170,5) vs. Pete Rodríguez (170,5)

Jeong Yeong Lee (146) vs.

Luana Carolina (129)* x Julija Stoliarenko (126)

Landon Quinones (155,5) vs. MarQuel Mederos (155,5)

Thomas Peterson (261,5) x Jamal Pogues (265,5)

*peso perdido