Resultado da pesagem do UFC Vegas 86: dois lutadores erram o peso nas primeiras tentativas

Jack Hermansson e Joe Pyfer estão prontos para a batalha.

Os dois pesos médios do ranking chegaram ao peso com sucesso na manhã de sexta-feira em Las Vegas, na pesagem oficial do UFC Vegas 86. Hermansson, um candidato de longa data aos pesos médios, desequilibrou a balança para 185 libras, enquanto o promissor Pyfer chegou com meio quilo a mais, pesando 185,5 libras, no primeiro evento principal de sua florescente carreira no UFC.

Hermansson, 35, alternou vitórias e derrotas nas últimas sete lutas, derrotando nomes como Kelvin Gastelum, Edmen Shahbazyan e Chris Curtis, enquanto ficou aquém de Jared Cannonier, Marvin Vettori, Sean Strickland e, mais recentemente, Roman Dolidze.

Pyfer, 27 anos, está invicto em sua jornada no UFC, marcando nocautes marcantes sobre Alen Amedovski, Gerald Meerschaert e Abdul Razak Alhassan. As paralisações de Amedovski e Alhassan renderam a Pyfer dois bônus pós-luta de Desempenho da Noite.

O UFC Vegas 86 acontece sábado, 10 de fevereiro, no UFC APEX, em Las Vegas.

No co-evento principal, os veteranos peso-pena Dan Ige e Andre Fili pesaram 146 libras na luta programada de três rounds.

Dois lutadores do card erraram o peso nas primeiras tentativas. Ihor Potieria pesou 187,5 libras em sua estreia no peso médio contra Robert Bryczek, e Daniel Marcos pesou meio quilo em sua luta no peso galo contra Aoriqileng.

Ambos os lutadores têm uma hora extra para ganhar peso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 86.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Jack Hermansson (185) x Joe Pyfer (185,5)

Dan Ige (146) vs. Outros Fili (146)

Robert Bryczek (185,5) vs. Ihor Potéria (187,5)*

Brad Tavares (186) x Gregório Rodrigues (186)

Michael Johnson (156) x Darrius Flowers (156,25) **

Rodolfo Vieira (185.5) vs. Armen Petrosyan (186)

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

Trevin Giles (171) x Carlos Prates (171)

Bolaji Oki (156) vs. Timóteo Cuamba (155)

Loma Lookboonmee (115,5) vs. Bruna Brasil (115,5)

Devin Clark (204,5) vs. Marcin Prachnio (204,5)

Max Griffin (170,5) x Jeremiah Wells (171)

Zac Pauga (206) vs. Bogdan Guskov (205,5)

Hyder Amil (145,5) x Fernie Garcia (146)

Daniel Marcos (136) vs. Aoriqileng (136)

*Potieria perdeu peso em sua primeira tentativa por 1,5 quilo

** Flowers perdeu peso em sua primeira tentativa por 0,25 libras