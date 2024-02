Resultados do UFC Vegas 86: Hermansson x Pyfer

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 86, blog ao vivo da luta principal e muito mais do UFC Apex no sábado em Las Vegas.

Na luta principal, Jack Hermansson tentará acalmar Joe Pyfer na disputa dos médios. Hermansson perdeu três das últimas cinco lutas, enquanto Pyfer venceu cinco lutas consecutivas.

Os pesos penas Dan Ige e Andre Fili se enfrentarão na co-luta principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 86.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Jack Hermansson x Joe Pyfer

Dan Ige vs. Outros Fili

Robert Bryczek vs. Ihor Potieria

Brad Tavares x Gregório Rodrigues

Michael Johnson x Darrius Flowers

Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosyan

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

Trevin Giles x Carlos Prates

Bolaji Oki vs. Timóteo Cuamba

Loma Lookboonmee vs. Bruna Brasil

Devin Clark vs. Marcin Prachnio

Max Griffin x Jeremiah Wells

Zac Pauga vs. Bogdan Guskov

Hyder Amil derrotou. Fernie Garcia por nocaute técnico (golpes) aos 2:12 do 2º round | Assistir ao final

Daniel Marcos x Aoriqileng decidiu sem disputa aos 3:28 do segundo round (golpe baixo acidental)