Resultados PFL x Bellator: Claressa Shields escapa por pouco de uma grande reviravolta com aceno dividido sobre Kelsey DeSantis

Claressa Shields era uma grande favorita no card PFL vs. Bellator de sábado contra Kelsey DeSantis e, embora tenha recebido a aprovação, ela certamente teve que se esforçar para ler as cartas.

A multicampeã mundial de boxe e medalhista de ouro olímpica se recuperou de sua única derrota no MMA para obter uma vitória por decisão dividida sobre Kelsey DeSantis na Arábia Saudita.

Shields saiu e acertou um overhand feroz cerca de um minuto de luta, depois acertou outra combinação forte antes que DeSantis conseguisse agarrar um clinche perto da cerca. Shields foi então derrubado com bastante facilidade, antes de passar para montaria no minuto final do primeiro round. De Santis acertou um forte armlock, mas para crédito de Shields, ela conseguiu sobreviver.

Depois de defender algumas quedas e bater em seu oponente durante os primeiros dois minutos do segundo, DeSantis conseguiu uma queda e, quando Sheilds se levantou, manteve-a controlada contra a cerca. Shields apresentou algumas melhorias e quase chegou às costas de DeSantis, mas terminou o round com uma grande agitação no corpo e no rosto.

DeSantis conseguiu montar totalmente no terceiro round e usou toda a energia que tinha para tentar acertar os socos. Mais uma vez, Shields conseguiu tocar o sino.

Shields melhora para 2-1 como lutador profissional de MMA, enquanto DeSantis cai para 1-3.