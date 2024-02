‘RHOC’ OG Vicki Gunvalson trazida de volta ao filme ‘Tres Amigas’ Takedown

Vicki Gunvalson está voltando para Bravo … retornando para “The Real Housewives of Orange County” para confrontar seu ex-amigo Juiz Tamra sobre as consequências de “Tres Amigas” – e as tentativas de reconciliação já levaram a um confronto explosivo… TMZ descobriu.

Fontes próximas à produção nos disseram que Vicki, uma OG de ‘RHOC’, foi recentemente trazida de volta pela rede como convidada – não uma dona de casa ou amiga em tempo integral – para filmar uma briga entre ela e Tamra.

Disseram-nos que Vicki foi trazida por um colega de elenco Shannon Beador para um grande grupo na quinta-feira – onde todos os membros do elenco estavam presentes – para confrontar TJ. Nossas fontes dizem que os produtores do programa esperavam que as mulheres resolvessem seus problemas e seguissem em frente… mas parece que isso não aconteceu, porque, em vez disso, nos disseram que a noite inteira se transformou em uma briga explosiva entre o trio.

No final da noite, as nossas fontes dizem-nos que as três senhoras partiram com a amizade mais rompida do que nunca.

Aliás… a reunião de quinta-feira aconteceu depois que Vicki filmou um almoço no início desta semana com Shannon e Heather Dubrow – onde Tamra era o tema quente, nos disseram.

É muito chocante ouvir como a amizade do grupo de Tamra, Vicki e Shannon se tornou fragmentada – você sabe, dado o quão próximos eles eram antes de TJ abandonar “Tres Amigas”… um projeto de comédia ao vivo com as três mulheres.

Em seu podcast, Tamra culpou sua saída de “Tres Amigas” por conflitos de agenda e pelo desejo de não permitir que Shannon a seguisse. Prisão por dirigir alcoolizado e suas frustrações com Vicki e Shannon… que ela acha que têm falado mal dela pelas costas.

Da parte de Vicki, ela afirmou que Tamra pegou ela e Shannon de surpresa, que desde então anunciaram sua própria turnê de comédia. Enquanto isso, Tamra pegou a estrada para gravar ao vivo seu podcast “Two Ts In A Pod” com o coapresentador Teddy Mellencamp – que é um dos inimigos jurados de Vicki.



