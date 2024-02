Fvermes São Francisco 49ers zagueiro Richard Shermanque jogou em Super Bowl AO VIVO há quatro anos, quando Kyle Shanahano time caiu para Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas Cityacredita Brock Purdy pode se tornar um zagueiro de destaque no NFL com uma vitória no domingo.

Sherman, 35 anos, explicou como se Mahomes caísse para um recorde de 2-2 no Super Bowlperdendo apenas para duas escolhas finais em Purdy e Tom Bradyde repente ele não ficará tão bem.

“Ele vence este Super Bowl e vence o Super Bowl MVPBrock Purdy em seu segundo ano como titular, de repente Patrick Mahomes tem um rival”, disse Sherman.

Sherman é evidentemente tendencioso e não consegue ver além de seu amor pelos 49ers. Perder para Mahomes e perder um segundo ringue claramente ainda o assombra e causa comparações como Purdy e Brady.

Richard Sherman chocado no Super Bowl

No Super Bowl LIV, Sherman teve um desempenho ruim, principalmente desistindo de uma recepção de 38 jardas para o wide receiver. Sammy Watkins durante a campanha de vitória dos Chiefs.

Sherman então errou um tackle na linha do gol no running back Damien Williamsque marcou um touchdown para dar aos Chiefs uma vantagem de 24-20 faltando menos de três minutos para o fim do jogo.

Os 49ers tinham uma defesa melhor quando Sherman jogava do que agora, então Mahomes provavelmente vencerá seu terceiro anel e Purdy provavelmente desaparecerá lentamente nas próximas temporadas.