Rickey Thompson fala sobre UMG extraindo música do TikTok, dance em outro lugar

Está acontecendo… grandes criadores de sucessos estão sendo eliminados do TikTok depois que o aplicativo não conseguiu chegar a um acordo com a UMG – algo Ricky Thompson chama uma virada de jogo e uma chatice.

Conversamos com a estrela da mídia social na quarta-feira em Bev Hills, e ele nos disse que o infeliz desenvolvimento cria uma enorme redução no conteúdo do TikTok … porque a plataforma é mais conhecida por transformar pessoas comuns em estrelas da noite para o dia com clipes virais delas dançando ao som da música de Taylor Swift, Drake e mais.