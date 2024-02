Rob Pelinka revela o que LeBron James lhe contou sobre o elenco atual do Lakers

Los Angeles Lakers Director Geral Rob Pelinka não fez nenhum movimento antes do NBA prazo de negociação e logo depois revelou o que Lebron James contou a ele sobre a escalação atual.

Pelinka, 54, falou à mídia na quinta-feira para explicar por que não trocou nenhum jogador e revelou a opinião de James sobre a decisão. Parece que o Rei teve algo a ver com a falta de movimentos.

Estátua de Kobe Bryant inaugurada pelo Los Angeles LakersTwitter

“A última conversa que tive com [LeBron James prior to the trade deadline] foi que ele estava focado nos caras no vestiário e em torná-los os melhores jogadores e companheiros de equipe que ele pode ser”, disse Pelinka. “Ele disse depois do nosso último jogo: ‘Eu amo esses caras’”.

Lakers ainda focado em adicionar talentos

Pelinka mencionou que embora o Lakers não tenha feito nenhuma negociação, eles ainda estão focados em agregar talentos por meio do mercado de aquisições.

O Lakers está com dois jogos acima de 0,500 e está a caminho de perder os playoffs se não adicionar arremessos ao meio. Os comentários de Pelinka surgem no dia de Kobe Bryantinauguração da estátua.