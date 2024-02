Robert Carpenter, do Estado do Novo México, dá um soco no rosto do adversário durante o jogo e é expulso

Jogador de basquete masculino do Estado do Novo México Roberto Carpinteiro descarregou um feno no nariz de seu oponente durante uma briga em um jogo na noite de quinta-feira… e o incidente foi tão descarado que até seu próprio treinador agora espera que ele receba uma suspensão.

A jogada violenta aconteceu faltando cerca de 12 minutos para o final do primeiro tempo do confronto dos Aggies com o Liberty em Las Cruces… quando Carpenter e Shiloh Robinson se envolveu em uma briga enquanto tentava brigar por posição para um possível rebote.

Robert Carpenter, do Novo México, foi expulso após dar um soco contra o Liberty. pic.twitter.com/Y7z4a9cTTW – O retorno (@thecomeback) 2 de fevereiro de 2024

O vídeo transmitido mostra os caras se empurrando e se empurrando… antes, de repente, Carpenter desarrolhou um gancho de direita que caiu direto no rosto de Robinson.

O atacante do Liberty imediatamente caiu no chão de dor… e Carpenter foi instantaneamente expulso após receber uma falta flagrante 2.

Robinson finalmente se levantou após ser atendido pelos treinadores, mas não voltou à ação.

O basquete masculino do Estado do Novo México, HC Jason Hooten, abriu a coletiva de imprensa desta noite com um pedido de desculpas ao Liberty HC Ritchie McKay após o incidente envolvendo Robert Carpenter. Hooten disse que espera que a CUSA suspenda o jogo para Carpenter. Aqui estão seus comentários completos: pic.twitter.com/o5zNzUr2gw -Sam Guzman (@SamGuzmanTV) 2 de fevereiro de 2024

Depois do jogo – que o NMSU acabou vencendo por 79-73 – o técnico do Aggies Jason Hooten chamou as ações de Carpenter de inaceitáveis… e disse que esperava que Carpenter fosse banido.

“Mesmo que houvesse algo que tenha colocado Rob nesse estado de espírito para fazer o que ele fez”, disse Hooten, “ainda não é aceitável”.

Hooten acrescentou, porém, que sabe que Carpenter “se sente muito mal com o que fez”.



“Simplesmente não há espaço para isso no jogo”, disse ele. “No fundo.”

Hooten disse aos membros da mídia que Carpenter definitivamente não jogará o jogo do NMSU no sábado contra o Jacksonville State… embora sua situação depois disso ainda não esteja clara.