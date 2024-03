Robert Whittaker quer Sean Strickland em Perth neste verão: ‘Isso seria o joelho da abelha’

Robert Whittaker tem seu caminho para o título totalmente traçado.

No UFC 298, Whittaker voltou à coluna das vitórias com uma dura vitória por decisão unânime sobre Paulo Costa. A vitória é a primeira de Whittaker desde que foi parado por Dricus du Plessis no UFC 290, e o homem carinhosamente apelidado de “Bobby Knuckles” pelos fãs ficou satisfeito com sua capacidade de se recuperar de uma das performances mais desanimadoras de sua carreira.

“Estou muito feliz, obviamente, por conseguir o W, por obter o resultado pelo qual você está trabalhando”, disse Whittaker Rádio de envio. “Isso meio que valida todas as mudanças e todo o trabalho que você faz. Acho que posso lutar melhor do que isso. Acho que tecnicamente posso lutar melhor que isso. Mas acho que foi o melhor que pude lutar com as circunstâncias daquele dia, certo? Então, um dos meus maiores focos ao entrar nessa luta foi apenas ter certeza de que não me sentiria como na luta do Dricus contra o Costa. E estava mudando e dobrando a intensidade, o foco e a motivação a cada sessão, a cada minuto de sessão, a cada semana de treinamento durante os meses que antecederam essa luta. E estou muito feliz com esse resultado.

“Estou feliz com a maneira como isso aconteceu, porque minha cabeça, meu foco e minha determinação eram inquebráveis, eram inabaláveis. E isso foi bom. Estou feliz por ter retomado a coragem com isso. Foi retomar o controle de algo que é tão inconstante que acho que muita gente esquece que é algo que pode ser controlado. Então, isso foi enorme e considero isso uma grande vitória. Não é realmente sobre a luta. É sobre mim como lutador e minha mentalidade avançando. Mas acho que tecnicamente eu poderia lutar melhor, mas foi o melhor que eu poderia ter lutado na época, talvez.”

Ex-campeão dos médios do UFC, Whittaker perdeu o título para Israel Adesanya em 2019 e depois ficou aquém da revanche em 2022. A derrota para du Plessis deixou Whittaker bem longe de seu objetivo de reconquistar o título, no entanto, a vitória sobre Costa colocou Whittaker de volta à conversa e ele acredita que derrotar o ex-campeão Sean Strickland poderia impulsioná-lo de volta a mais uma chance pelo ouro.

“Sean também está lá”, disse Whittaker. “Acho que é uma boa direção. Isso me moveu em direção ao objetivo que procuro. Me move na direção certa. Então, acho que essas são as escolhas mais lógicas no futuro. A única coisa que consigo anotar é a data que estou procurando. Então, ouvi boatos de que talvez haja um cartão de Perth em agosto. Eu adoraria participar disso, fazer um show com isso.”

Com o novo campeão du Plessis aparentemente pronto para enfrentar Adesanya ainda este ano, um confronto entre Strickland e Whittaker faria muito sentido. E embora Whittaker não esteja criticando Strickland especificamente, ele também não está não chamando-o.

“Não me pareça dizendo ‘Rob quer Sean Strickland em agosto’”, disse Whittaker. “Esse é o movimento lógico a ser feito. Quero lutar pelo título, certo? Eu entendo que é um pouco longo neste momento. E Sean não parece estar amarrado. Então, é o passo lógico. Claro. Sim. Ah, você pode me morder o que quer que seja [laughs].”

Embora o card de Perth seja apenas um boato neste momento, o UFC foi à Austrália duas vezes em 2023, ambas para eventos pay-per-view. É claro que esses eventos foram encabeçados pelos então campeões da região, mas com Adesanya e Alexander Volkanovski perdendo seus títulos, o retorno do UFC a “Oz” poderia ser um card do Fight Night desta vez, que seria o primeiro desde 2018. E se for esse o caso, Whittaker ficaria mais do que feliz em ser a manchete contra Strickland.

“Cinco rodadas dão muito mais trabalho”, disse Whittaker. “Não é como se eu não quisesse fazer isso, é só que dá muito mais trabalho. Mas ao dizer isso, cinco rounds também significa que provavelmente serei a atração principal, e eu adoraria isso. Eu também adoro essa ideia. Porque acho que devo uma luta a Perth. Devo uma luta à Austrália. Então, ser capaz de fazer isso seria o joelho da abelha, se você quisesse. Mas Sean, ele mesmo disse, tudo que faço é blitz. Então, vou atacar muito ele. E sim, veja como vai.