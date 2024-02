Rocheira e outros atrativos turísticos de Penedo vão ganhar iluminação especial

Penedo é uma joia rara banhada pelo Rio São Francisco, pronta para brilhar muito mais com investimento em iluminação cênica. Em breve, a Rocheira e outros cartões postais da Cidade Criativa da Unesco iriam ganhar novo destaque, valorizando ainda mais a beleza do patrimônio histórico penedense.

O mais recente investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas na consolidação do Destino Turístico Inteligente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 07, quando o Prefeito Ronaldo Lopes, a Secretária Municipal de Infraestrutura Amanda Lima e Pedro Nogueira Alves, representante da empresa A4, assinaram a ordem de serviço do projeto.

“Esse trabalho vai destacar o Paço Imperial, o prédio da antiga Ceal, a Prefeitura, a Casa de Aposentadoria, todo o passeio da Rocheira e essa formação que dá origem ao nome da nossa cidade, possibilitando um passeio noturno no Rio São Francisco, com uma visão de Penedo iluminada”, destaca Ronaldo Lopes sobre a novidade elaborada pela empresa Archidesign, das arquitetas Regina Coeli Barros e Mohana Barros.

O Vice-Prefeito João Lucas prestigiou o ato do investimento que utiliza tecnologia de LED e agrega mais valor ao setor que gera emprego e renda. “Essa ordem de serviço é muito importante para a nossa cidade, principalmente no que se refere ao turismo. Penedo é uma cidade que tem história, tem cultura e Ronaldo Lopes tem dado prioridade. É importante que o turista chegue aqui e saia com uma boa impressão”, afirma João Lucas.

O Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, também acompanhou a agenda de trabalho que eleva a autoestima dos penedenses e melhora a experiência do turista que visita Penedo, especialmente em relação ao primeiro cartão postal da Cidade dos Sobrados.

“Agora, os passeios que incluem banho no Rio São Francisco, visita às olarias de Carrapicho, pôr do sol, Rocheira, irão ganhar um novo visual no anoitecer, com a cidade e sua iluminação cênica refletida no rio. É um espetáculo que vai marcar as pessoas que visitam Penedo e com certeza vão querer retornar com amigos e familiares”, ressaltou Jair Galvão sobre mais um passo decisivo para a projeção do Destino Penedo.

Publicitário por formação, o Vereador Rodrigo Regueira é membro de família que tem empresa prestadora do serviço de transporte de passageiros, inclusive para visitantes. “Será um grande fomento ao turismo de Penedo, principalmente noturno, quando o turista terá os nossos atrativos apresentados com essa iluminação diferenciada, que realça a beleza do Centro Histórico e da Rocheira”, disse o parlamentar.

A assinatura da ordem de serviço contou ainda com a participação dos vereadores Júnior do Tó e Valdinho Monteiro; e do Chefe de Gabinete Pedro Soares Neto.

SECOM Penedo