Roger Goodell elogia ‘efeito Taylor Swift’, fazendo maravilhas pela NFL!

O “ Taylor Swift efeito” é real… basta perguntar ao comissário da NFL Roger Goodell que creditou diretamente o relacionamento da estrela pop com Travis Kelce por trazer muitos novos olhos para toda a liga.

Commish falou entusiasmado sobre Traylor durante sua coletiva de imprensa anual no Super Bowl em Las Vegas na segunda-feira… dizendo que não há como negar o impacto positivo que a união teve na temporada passada.

Embora Goodell inicialmente tenha atribuído isso à boa competição em campo – observando que 70% dos jogos nesta temporada estiveram dentro de um placar no quarto período – ele admitiu que a presença de Taylor tem sido enorme para a organização.

Não é de admirar que Goodell estivesse com um humor fantástico – as avaliações dispararam nesta temporada… com esta pós-temporada tendo uma média de 38,5 MILHÕES de espectadores, a maior em décadas.