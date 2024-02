Ronaldo Santiago Costa é destaque penedense no maior curso de segurança privada do Brasil

Neste último fim de semana, a cidade de Aracaju, Sergipe, tornou-se o epicentro da segurança privada no Brasil, hospedando o renomado curso TESP – Treinamento Especial Privada. Este evento, considerado o mais significativo da área no país, reuniu especialistas e seguranças de todos os estados do Nordeste para um intensivo de 24 horas de especialização prática com instrutores credenciados.

Entre os participantes, destacou-se o segurança penedense Ronaldo Santiago Costa, cuja participação no TESP não apenas elevou o seu nome, mas também marcou um momento histórico para a cidade de Penedo. Ronaldo é agora reconhecido como o primeiro “Tespiano” penedense, um título que reflete não apenas o seu compromisso pessoal com a excelência na área de segurança privada, mas também o seu papel pioneiro e inspirador para os profissionais da região.

1 de 5

O TESP, consagrado como a principal referência em especialização no setor de segurança privada no Brasil, é conhecido por seu rigoroso programa de treinamento que desafia os participantes a aprimorarem suas habilidades ao máximo. A participação de Ronaldo neste curso é um testemunho da sua dedicação e do seu desejo de estar na vanguarda do setor, trazendo novas técnicas e conhecimentos para a segurança em Penedo.

A ascensão de Ronaldo Santiago Costa como um profissional de destaque no curso TESP é um orgulho para a cidade de Penedo e um exemplo luminoso para todos os profissionais de segurança privada da região. Seu sucesso reforça a importância da formação contínua e da busca pela excelência no campo da segurança privada, um setor crucial para a proteção e bem-estar da sociedade.

Este marco não apenas realça o valor de investir em formação especializada para os profissionais de segurança mas também coloca Ronaldo e a cidade de Penedo em um patamar de destaque no cenário nacional da segurança privada. O Boa Informação congratula Ronaldo Santiago Costa por sua conquista e por ser uma fonte de inspiração para a comunidade de segurança privada e além.

Por Assessoria