Ruan Matos: revelação musical de Penedo lança álbum ‘Na Pegada do RM’

A cidade de Penedo foi tomada por uma onda de entusiasmo na última quarta-feira, dia 7 de fevereiro, com o lançamento do primeiro álbum de estúdio de Ruan Matos. Aos 23 anos, esse jovem talento já está fazendo barulho no universo musical, apresentando uma nova versão do ritmo arrocha que tanto caracteriza a região.

O disco, batizado de “Na pegada do RM”, reúne uma série de hits que destacam a voz única e o estilo singular de Ruan Matos. Cada música do álbum oferece uma combinação de ritmos cativantes e letras profundas que tocam a alma.

Apesar de ser seu debut profissional, Ruan Matos tem rapidamente ganhado admiradores por sua genuinidade e talento evidente. “Estou realizando um sonho”, revela Ruan. “É incrível ver meu trabalho ganhando vida e chegando às pessoas. Meu desejo é trazer felicidade e emoção a todos através das minhas músicas.”

O trabalho “Na pegada do RM” já pode ser encontrado em todas as plataformas de streaming e está disponível para download.