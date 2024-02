Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 85

Nassourdine Imavov conseguiu a vitória na luta principal do UFC Vegas 85 com uma vitória por decisão majoritária sobre Roman Dolidze na noite de sábado no UFC APEX. Com o peso médio em uma posição muito intrigante no topo, para onde vai Imavov após sua primeira vitória no evento principal dentro do octógono?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que vem por aí para Imavov após sua primeira vitória no UFC desde setembro de 2022 e se ele lutará contra alguém com classificação superior ou inferior no ranking.

Além disso, futuros confrontos são discutidos para Renato Moicano após sua dura vitória por decisão sobre Drew Dober no co-evento principal, Randy Brown após sua rápida vitória por nocaute sobre Muslim Salikhov, Natalia Silva após obter a maior vitória de sua carreira contra Viviane Araujo, junto com o também vencedor do card principal, Charles Radtke, e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.