Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 86

Jack Hermansson voltou ao octógono pela primeira vez em mais de um ano e o fez como um grande azarão contra Joe Pyfer na luta principal do UFC Vegas 86, mas o astuto veterano tinha outros planos quando Hermansson voltou à coluna das vitórias com um aceno de decisão difícil. “O Coringa” chamou Nassourdine Imavov após a vitória, mas será esse o rumo que o UFC seguirá?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo passo de Hermansson após sua vitória no evento principal. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Dan Ige após sua desagradável vitória por nocaute no primeiro round sobre Andre Fili no co-evento principal, junto com os outros vencedores do card principal Ihor Potieria, Gregory Rodrigues, Michael Johnson, Rodolfo Vieira e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.