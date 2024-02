Ryan Bader apóia Jon Jones esperando por Stipe Miocic e prevê fazer o mesmo por Francis Ngannou

Ryan Bader sabe que está em um ponto de sua carreira em que as lutas devem significar mais do que apenas um contracheque.

Sua próxima luta para ser a atração principal do primeiro card PFL x Bellator certamente se qualifica enquanto ele se prepara para um confronto de campeão contra campeão com Renan Ferreira no dia 24 de fevereiro na Arábia Saudita. É claro que Bader sempre esteve disposto a enfrentar os melhores lutadores do mundo – já fez isso repetidas vezes ao longo de 39 lutas e 17 anos no esporte – mas agora está em busca de lutas que realmente acrescentem algo especial ao seu currículo.

É por isso que Bader entende por que uma lenda como Jon Jones está esperando por um confronto contra Stipe Miocic em vez de enfrentar o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall.

“Estamos no esporte – Jon, Stipe, eu – desde sempre, e então eu pego esses caras mais jovens, você vai chamar os melhores, você vai chamar o campeão”, disse Bader ao MMA Brigando. “Mas você chega a um certo ponto na sua carreira, você quer essas lutas de legado. Jon quer Stipe. Não é nada contra os outros caras. Você quer algo para sua carreira. Você quer ir lá e lutar contra esse nome. Você quer aquele grande momento, aquele grande show.

“É claro que todo mundo vai te criticar e tentar brigar com você, mas concordo 100 por cento com Jon. Ele deveria esperar. Essa luta deveria acontecer.”

Jones afirmou repetidamente que acredita que eliminar Miocic, que é o campeão dos pesos pesados ​​há mais tempo na história do UFC, ajudará a consolidá-lo ainda mais como o maior lutador de todos os tempos.

Bader espera fazer algo semelhante. Seus planos são despachar Ferreira e depois enfrentar o ex-campeão do UFC e estrela do PFL Francis Ngannou.

No momento, Ngannou se prepara para uma luta de boxe contra Anthony Joshua em março, mas continua planejando seu eventual retorno ao MMA, e o vencedor de Bader x Ferreira deverá ser seu adversário de estreia no PFL.

“Essa foi uma situação perfeita”, disse Bader. “Embora nossos cinturões não estejam em jogo, você vai lá e vence o Renan, pode me considerar o campeão do PFL.”

Apesar de ganhar fama de nunca recusar lutas, Bader admite que apenas enfrentar qualquer outro peso pesado depois de vencer Ferreira não significaria muito. Ele já eliminou quase todos os principais candidatos da categoria peso pesado do Bellator e derrotar Ferreira também adicionaria um campeão do PFL à sua coluna de vitórias.

Qualquer coisa além de Ngannou depois disso simplesmente não faz sentido para ele.

“Seria um contracheque”, disse Bader. “Aceito se for isso, mas quero essas lutas maiores. Não tenho mais 10 lutas. Quero que eles signifiquem algo para mim. Não apenas, ‘OK, esse cara deveria ser o próximo da fila, ir lá e lutar, tanto faz.’ Quero ter aquelas grandes lutas no final da minha carreira, onde eu possa olhar para trás, me orgulhar, e por ter entrado lá, por termos feito essa grande luta e feito acontecer, e potencialmente ir lá e vencer um dos melhores atletas de combate de todos os tempos [Ngannou].”

Bader não está pensando muito no futuro, especialmente com um monstro como Ferreira parado na sua frente, mas ele definitivamente contemplou o futuro onde Ngannou será o próximo.

Mesmo que isso exija que ele fique de fora por mais tempo do que o esperado enquanto Ngannou persegue seus sonhos no boxe, Bader acredita que é a melhor jogada para sua carreira e legado.

“Estou nesse ponto da minha carreira, com 40 e poucos lutas agora, é isso que quero fazer. Quero essas lutas maiores”, disse Bader. “Essa luta apareceu e é uma luta grande, é uma novidade. É campeão contra campeão, então foi incrível. [Ngannou] é algo que você espera.”

O mesmo vale para Jones x Miocic, que agora deve acontecer em meados de 2024, quando Jones se recuperar de uma ruptura no músculo peitoral.

“Temos a sorte de não precisar lutar duas ou três vezes por ano em termos de dinheiro”, disse Bader. “Podemos esperar por essas lutas de legado. Acho que todos nós conquistamos o direito de relaxar e vou esperar por essa grande luta.”