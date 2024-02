Ryan Seacrest e Vanna White filmando promoções de ‘Wheel of Fortune’ no Havaí

TMZ. com

Ryan Seacrest está literalmente mergulhando direto em seu novo trabalho como apresentador da “Roda da Fortuna” … filmando promoções no Havaí para a próxima temporada e indo para o fundo do mar.

Ryan aqui Vanna White estão na praia de Waikiki agora em Oahu, onde estão filmando os episódios do Havaí para a próxima temporada 42.

Em uma tomada, Vanna e Ryan estão conversando com a câmera enquanto estão com água na altura dos tornozelos… e então Ryan, com equipamento de snorkel completo, mergulha.