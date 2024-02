Sage Northcutt refuta a explicação ‘imprecisa’ do ONE Championship para a retirada da luta com Shinya Aoki

Sage Northcutt não está na mesma página do ONE Championship quando se trata de sua recente retirada da luta.

“Super Sage” deveria lutar contra a lenda japonesa do MMA Shinya Aoki em um evento do ONE em janeiro passado. Porém, no dia da luta, foi anunciado que Northcutt foi forçado a se retirar devido a “circunstâncias imprevistas com seus corners”, segundo a transmissão. Aoki finalizou John Lineker, que substituiu Northcutt no último minuto.

Na quinta-feira, Northcutt recorreu às redes sociais para contestar as afirmações da ONE de que o problema não poderia ter sido evitado.

“ONE Championship está implicando que desisti da luta com Shinya por circunstâncias imprevistas”, escreveu Northcutt. “Isso é completamente impreciso. Enviei ao ONE Championship a documentação necessária para obter os vistos de treinador 48 dias antes do evento. Fui informado por eles por telefone e por mensagem de texto que meu principal técnico de jiu-jitsu, Fabio Prado, não precisava de visto, pois eu paguei a passagem aérea e a viagem dele, então ele não foi classificado como funcionário que precisava de visto e que meu outro o treinador poderia entrar como turista, então ele também não precisava de um.

“Meus treinadores estiveram lá por quase uma semana e não fui informado de que dois deles não poderiam treinar até horas antes do meu jogo. Recebi uma mensagem de um número desconhecido que me mandou uma mensagem pela primeira vez naquele dia, dizendo que era um vendedor de ingressos me perguntando sobre como conseguir ingressos de cortesia para meus dois treinadores para assistir minha luta na plateia. Pessoalmente, acredito que o ONE Championship não iria me informar que meus treinadores não teriam permissão para me encurralar até que eu chegasse à arena para lutar se eu não tivesse notícias de um vendedor de ingressos horas antes.”

A luta com Aoki seria apenas a segunda aparição de Northcutt com ONE. O jogador de 27 anos voltou à ação em maio passado, derrotando Ahmed Mujtaba em apenas 39 segundos por finalização com uma chave de calcanhar.

Aoki seria o desafio mais condecorado da carreira de Northcutt, mas não só a oportunidade fracassou, como o lutador afirma que seus treinadores corriam o risco de enfrentar uma ação judicial por causa da má gestão do ONE.

“Também fomos informados, horas antes da minha partida, que se meus treinadores violassem os requisitos de visto e fossem capturados pelas câmeras, eles poderiam ser presos e havia uma taxa de condenação de 99,8% em todas as prisões”, escreveu Northcutt. “Deixei claro para o ONE Championship que não voaria da América para o Japão se não tivesse meus três treinadores. Um executivo me disse antes de partir para o Japão que eu não teria que lutar sem meus treinadores. Eles sabiam antes de eu partir que eu não poderia ter dois dos meus treinadores. Eles nunca me disseram que meus treinadores poderiam ser presos por qualquer violação de visto.”

Northcutt escreveu que “houve muita coisa acontecendo nos bastidores do ONE Championship, o que me levou a desistir da minha última luta, além de outras coisas”, observando “testes de drogas”, “redução de peso / políticas ”, “atletas/escalação ativos” e a “estabilidade” da promoção.

O MMA Fighting entrou em contato com a equipe de Northcutt e com as relações públicas do ONE Championship para mais comentários.

Veja a postagem de Northcutt no Instagram abaixo.