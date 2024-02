San Fran Chiefs-Friendly Sports Bar diz que os fãs do 49ers são bem-vindos, com captura

O proprietário do único bar inspirado nos Chiefs em São Francisco está esclarecendo se os fãs do 49ers estão realmente “banidos” – como foi sugerido – e está dizendo que não estão, mas também observando… pode ser difícil entre no dia do jogo.

Aqui está o acordo… Vlad Kood – dono do bar esportivo Buzzworks em SF, que se tornou conhecido como um refúgio amigável dos Chiefs para os obstinados de Kansas City – disse ao TMZ que relatos recentes que ele e sua equipe não estavam permitindo que os fãs de San Francisco entrassem no estabelecimento são falsos .

Houve muitas manchetes locais que acompanhavam essa narrativa, mas Cood diz que suas palavras foram tiradas do contexto – embora, ele admite… pode ser difícil para os fiéis do 49ers realmente entrarem no prédio, especialmente perto Fim de semana do Super Bowl.

Embora ele nos diga que suas portas estão abertas para todo e qualquer um – independentemente da afiliação do time – Cood diz que seu bar tende a ficar lotado de torcedores do Chiefs no domingo de futebol, cedo e com frequência … e é assim que tem acontecido por um tempo .

Cood diz que os chefes dos 49ers certamente podem aparecer quando quiserem, mas quando o pontapé inicial começar – ele nos diz que o Buzzworks geralmente está cheio de pessoal do Chiefs… e ele não espera que isso mude para o SB. Em outras palavras, venha como você está… mas venha com tempo de sobra!

Ele também diz isso… se os fãs do 49ers estão realmente interessados ​​em visitar seu negócio, ele tem uma alternativa para eles, onde podem se reunir e beber entre seus irmãos. Acontece que Cood é dono de outro bar do outro lado da rua, chamado Butter, que, segundo ele, tem espaço mais do que suficiente para quem quiser entrar e assistir ao Super Bowl LVIII.

Aqui está a ironia em tudo isso… Cood nos diz que ele próprio é um fã de longa data dos 49ers – então, embora o Buzzworks atenda aos amantes dos Chiefs, parece que ele adoraria estar com sua própria espécie.



