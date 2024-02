San Francisco 49ers demite DC Steve Wilks dias após o Super Bowl: Kyle Shanahan explica o raciocínio

Htreinador principal Kyle Shanahan do São Francisco 49ers fez barulho na terça-feira durante entrevista coletiva ao afirmar com segurança que antecipava o retorno de todos os treinadores da equipe, incluindo o coordenador defensivo Steve Wilks, para a próxima temporada de 2024. No entanto, apenas um dia depois, foi anunciada uma mudança repentina nos planos em relação Wilks‘ futuro com a franquia NFC West.

Em uma teleconferência organizada às pressas na tarde de quarta-feira, Shanahan chocou os repórteres ao revelar que Wilks foi dispensado de suas funções depois de apenas um ano no cargo. Wilks foi contratado para preencher a vaga deixada por DeMeco Ryans, que partiu para comandar o Houston Texanos.

Apesar do 49ers‘forte desempenho defensivo durante a temporada regular, ficando em terceiro lugar em pontos permitidos e oitavo em jardas permitidas, Shanahan expressou insatisfação com suas lutas defensivas na pós-temporada. Ele transmitiu isso Wilks não era o ajuste ideal para a visão defensiva da equipe, o que motivou a decisão de se separar.

O técnico do 49ers, Kyle Shanahan, acusado de estar bêbado no Super Bowl Media Day

Shanahan esclareceu o motivo da demissão de Wilks durante a teleconferência de quarta-feira, reconhecendo a dificuldade da decisão, apesar das qualidades pessoais e profissionais de Wilks. Ele enfatizou que a mudança foi tomada no melhor interesse da trajetória futura da organização.

Quem substituirá Wilks como DC?

WilksA partida marca uma mudança significativa para os campeões da NFC enquanto se preparam para a entressafra. O 49ers irá agora embarcar na procura de um novo coordenador defensivo, considerando candidatos internos e externos para preencher o papel central.

Shanahan revelou que a decisão de dispensar Wilks foi considerada por vários dias antes de ser finalizada. Ele citou a importância de encontrar um candidato cujo esquema defensivo esteja alinhado aos objetivos da equipe e manifestou abertura para explorar todas as possibilidades para otimizar o 49ers‘ chances de sucesso na próxima temporada.