Scottie Barnes e Trae Young, substitutos All-Star de Embiid e Randle

Raptors de Toronto pequeno para frente Scottie Barnes e Falcões de Atlanta armador Trae Young foram selecionados para o NBA All-Star Game como substitutos dos lesionados Joel Embiid e Julius Randleque vai perder o evento.

Essas duas últimas seleções, como é apropriado no caso de jogadores afastados, foram feitas pelo comissário da NBA Adão Prata.

NBA revela quadra de LED de última geração para eventos NBA All Star 2024

Por que a Barnes and Young foi escolhida?

Barnes, em sua terceira temporada na NBA, participará do All-Star Game pela primeira vez. Ele tem médias de 20,2 pontos, 8,1 rebotes e 5,8 assistências, embora sua não inclusão inicial nos times All-Star não tenha gerado muita polêmica.

Contudo, não incluindo Jovemcujos números são 27,3 pontos, 2,8 rebotes e 10,9 assistências, foi muito mais polêmico.

No ano passado, o armador foi o primeiro jogador da história a perder o evento após apresentar números tão impressionantes. Nesta temporada, ele estava a caminho de perder o evento mais uma vez, apesar de jogar tão bem, até que lesões e a escolha do comissário lhe deram uma chance. Ele jogará seu terceiro All Star em seis temporadas.

Embiid passou por uma cirurgia para reparar um menisco rompido no joelho esquerdo após Guerreiros jogador Jonathan Kuminga caiu sobre ele. Ele ficará fora por no mínimo quatro semanas. RandleEnquanto isso, ele sofreu uma luxação no ombro e deve ficar afastado até o final de fevereiro.

Não é a primeira vez que um jogador renomado fica de fora do evento NBA All-Star devido a uma lesão, embora a escala de EmbiidO perfil de talvez faça dele a maior estrela que perdeu nos últimos anos.

Ele mais uma vez teve um desempenho excepcional com o Filadélfia 76ersmas agora terá que voltar seu foco para ficar saudável.