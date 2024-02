Sean O’Malley admite resistência dos fãs e declara Merab Dvalishvili o próximo após o UFC 299

Sean O’Malley ouviu a voz do povo, e essa voz diz ‘Merab Dvalishvili’.

No último sábado, Dvalishvili estendeu sua atual seqüência de vitórias para 10 consecutivas com uma vitória dominante por decisão unânime sobre Henry Cejudo no UFC 298 em Anaheim, Califórnia. Após sua vitória, Dvalishvili chamou O’Malley, que estava sentado ao lado da jaula para o evento , mas o campeão peso galo do UFC não aceitou a ideia, com O’Malley dizendo mais tarde que depois de vencer Marlon “Chito” Vera no UFC 299, ele quer lutar contra o recém-coroado campeão peso pena Ilia Topuria.

Mas agora, O’Malley está mudando de rumo depois de receber um feedback esmagador dos fãs.

“Deixe-me começar com isto: inicialmente eu estava ligando para Ilia”, disse O’Malley em um vídeo postado em seu canal no YouTube. “Eu queria a luta com Ilia. Eu queria aquela luta. Isso me entusiasma, mas também pensei que os fãs ficariam entusiasmados com isso. Mas recebi muitas críticas dizendo: ‘Você está se esquivando de Merab! Merab é o próximo!’ Então Merab é o próximo. Vamos fazer Merab.”

Já existe bastante história de fundo para uma possível luta entre O’Malley e Dvalishvili.

O’Malley conquistou o título de 135 libras ao finalizar o amigo e parceiro de treino de Dvalishvili, Aljamain Sterling, no UFC 292. Mas antes desse evento, os dois quase brigaram quando Dvalishvili roubou a jaqueta de O’Malley durante um confronto entre O’Malley e Sterling. .

O’Malley acabou rindo por último ao conquistar o cinturão ao nocautear Sterling e está confiante de que o mesmo acontecerá com Dvalishvili.

“Estou dizendo a vocês, eu nocauteei Merab”, disse O’Malley. “Assisti novamente Henry vs. Aljo depois que estive lá e disse a vocês, estou nocauteando Aljo. Todos vocês disseram: ‘De jeito nenhum. Você não vai nocautear Aljo! Ele vai derrubar você e matá-lo! Aqui vamos nós outra vez. Obviamente, tenho que passar pelo Chito, mas vou falar para vocês, quando eu lutar com o Merab, vou nocautear aquele cara. Ele é desleixado. Eu sou preciso. Eu sou muito rápido. Eu sou muito esperto. Estou dizendo a vocês, rapazes. Apaguei as luzes de Merab, pior que Aljo. Aljo, pequeno nocaute técnico. Merab, estou adormecendo. Virando o nariz reto.

Só porque está mudando de rumo, O’Malley não está desistindo totalmente da luta contra Topuria. Essa luta está simplesmente sendo adiada, pois Dvalishvili conquistou sua oportunidade, não apenas por meio de suas lutas, mas por meio de suas ações.

“A luta com Ilia pode acontecer algum dia”, disse O’Malley. “Ele continua fazendo as coisas dele, eu continuo fazendo as minhas coisas, algum dia será uma grande luta. Eu só quero lutar pelo povo. Quero fazer as maiores lutas possíveis. E vou dar crédito a Merab, a merda de Merab melhorou, não apenas na luta, mas nas redes sociais. Ele está fazendo um ótimo trabalho se desenvolvendo, sendo ele mesmo, sendo um idiota feio e pateta, e está fazendo um bom trabalho. Então essa é a próxima luta.

“Merab, espero que você esteja na pesagem como lutador reserva caso o Chito não apareça, como se ele não tivesse aparecido em Anaheim porque está com medo. Vou tirar o Chito, vou tirar o Merab, se o Ilia ainda for campeão, vou tirar ele também.”

O’Malley defende o título do peso galo contra Vera no dia 9 de março, no Kaseya Center, em Miami.