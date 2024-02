Sean O’Malley e Chael Sonnen oferecem conselhos a Cory Sandhagen sobre como buscar a fama no UFC

Sean O’Malley deu alguns conselhos a Cory Sandhagen depois que o candidato ao peso galo disse que estava procurando alguma “alavanca de cara famoso” para obter melhores oportunidades em sua carreira.

Enquanto se recupera de duas cirurgias no braço, Sandhagen brincou que talvez precisasse fazer tatuagens no rosto – ou começar a sair com rappers famosos – para ganhar tratamento preferencial do UFC. Os comentários foram feitos depois que Sandhagen falou sobre seu cartão amarelo anterior com Umar Nurmagomedov, que tem um currículo perfeito de 4 a 0 no UFC, mas ainda não se consolidou contra os melhores lutadores da categoria.

“[Umar] tem vantagem de cara famoso, bom para ele”, disse Sandhagen referindo-se ao famoso sobrenome de Nurmagomedov. “Vou tentar obter um pouco dessa famosa vantagem este ano para que não haja dúvidas: ‘Cory será o próximo a lutar pelo cinturão’”.

Isso chamou a atenção do campeão peso galo do UFC, que se prepara para defender o título na revanche contra Chito Vera, em março, no UFC 299. Ele respondeu a Sandhagen com um duro lembrete de que vencer as lutas marcantes faria uma diferença maior em sua carreira. empurre para uma disputa de título.

“A tatuagem no rosto pode ajudar”, escreveu O’Malley no Twitter. “[Knocking out Aljamain Sterling] ou batendo [Petr Yan] pode ajudar também. Não sei.”

Claro, as duas lutas mencionadas por O’Malley são oponentes que ele derrotou – ambos com vitórias sobre Sandhagen no passado.

O’Malley venceu Petr Yan para ganhar a chance pelo título dos galos e depois nocauteou Aljamain Sterling para conquistar o cinturão em agosto passado. Enquanto isso, Sandhagen sofreu uma derrota por finalização no primeiro round para Sterling e depois caiu para Yan na decisão de cinco rounds pelo título interino dos galos.

O multi-desafiante ao título do UFC, Chael Sonnen, mais tarde entrou na conversa ao abordar os comentários de Sandhagen sobre a busca por aquele “cara famoso”. Ele ofereceu uma infinidade de respostas – quase todas na forma de um poema rimado – enquanto mirava no plano de jogo de Sandhagen.

Não é ciência de foguetes

Ou fissão nuclear

Você não tem amigos ou aliados

Em toda a divisão Um dia VOCÊ vai perceber Nisto você pode apostar Você não consegue o que merece, filho Você GANHA o que GANHA https://t.co/J5gpGHLBHu -Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 31 de janeiro de 2024

Você não melhora com a idade, garoto Você não é vinho francês E não é como Country Dancin’ Onde você entra na fila É mais como rock & roll Não deixe uma chance passar Você é Jungle Jim Morrison ou você está perdido https://t.co/J5gpGHLBHu -Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 31 de janeiro de 2024

“Olhe para o meu manto

Não há cinto lá

Alguém mais está usando

AGORA eu me importo

Mas quando Rogan me entregou o microfone

o que foi que eu disse?

Instrad de assumir o controle das coisas

Eu desisti ”https://t.co/J5gpGHLBHu -Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 31 de janeiro de 2024

Sonnen se divertiu um pouco com Sandhagen, mas não há muita sutileza na mensagem de O’Malley. Porque apesar de toda a dor que sentiu por ter sido alimentado com competições mais fáceis durante a maior parte de sua carreira no UFC, ele venceu as lutas que mais importavam.

Já Sandhagen está em uma sequência de três vitórias consecutivas e espera ser considerado o próximo na fila do título após o confronto de O’Malley com Vera no UFC 299.