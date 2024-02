Sean O’Malley quer ‘apagar as luzes’ da ‘perigosa’ Ilia Topuria

Sean O’Malley planeja vencer os melhores para se tornar o melhor.

Um adversário em potencial no caminho de O’Malley para a grandeza de todos os tempos é o principal candidato aos penas, Ilia Topuria. “El Matador” desafia Alexander Volkanovski pelo título dos 145 libras no UFC 298, no dia 17 de fevereiro, e se Topuria vencer, ele já tem uma série de opções pela frente, incluindo O’Malley.

O campeão peso galo do UFC já mencionou querer uma luta futura com Topuria e, embora O’Malley tenha criticado bastante ele, ele também tem muito respeito pelo homem que em breve poderá ser o novo rei da divisão dos penas.

“Quero me tornar campeão”, disse O’Malley à lenda do MMA Demetrious Johnson no PoderosoCast podcast. “Ilia só tem aquela cara que eu adoraria dar uma joelhada nele bem no meio e quebrar seu narizinho. Então é isso. Provavelmente irei para a Califórnia e assistirei aquela luta, Ilia vs. Volk. Vai ser uma luta doentia.

“Quando penso em alguns dos lutadores mais habilidosos que já assisti, Ilia está lá em cima. Ilia é muito perigosa. Ele é um dos melhores artistas marciais, ele é muito habilidoso. Então não é nada como se eu não achasse que ele é uma merda. Eu acho que ele é muito, muito perigoso. Mas também acho que vou apagar as luzes dele, então é uma bela mistura.”

Topuria está à altura do hype desde sua estreia no UFC em 2020. O jovem de 27 anos está com 6 a 0 dentro do octógono, sendo que quatro dessas lutas não passaram do segundo round. Em sua partida mais recente, Topuria fez uma clínica de trocação de cinco assaltos para vencer Josh Emmett na decisão.

Embora O’Malley e outros elogiem rapidamente Topuria por suas habilidades, O’Malley deixou claro que planeja adicionar uma vitória sobre Topuria ao seu já impressionante currículo em um futuro não muito distante.

“Vejo você pensando que eu fumo e faço todas essas coisas – o que não é ruim, esse é o tipo de personalidade que adiei – mas, como eu disse, não acho que haja muitas pessoas que sejam chamadas como eu, e eu realmente não mostro isso tanto, e talvez eu faça a transição e comece a mostrar isso porque estou perseguindo a grandeza.

“Quero estar com o maior de todos os tempos. Quero defender esse cinturão. Eu quero nocautear Ilia se ele vencer. Quero vencer os caras que dizem que não posso vencer e continuar discado. Tenho 29 anos agora, então tenho mais quatro, cinco, seis anos, dependendo das lesões e de como as coisas vão. Eu queria ser o melhor desde que comecei, mas construindo essa marca ‘Sugar’ quase parece que não levo isso tão a sério quanto levo e não acho que as pessoas vejam isso tanto.”

Antes que O’Malley possa fazer planos para lutar contra Topuria, ele precisa primeiro cuidar dos negócios no UFC 299. O’Malley defende o título do peso galo na luta principal do dia 9 de março contra Marlon “Chito” Vera, único lutador a derrotá-lo na carreira.

Caso saia vitorioso, O’Malley tem como objetivo uma luta contra Topuria em Las Vegas, na arena Sphere de última geração, em Las Vegas.

“Eu quero The Sphere em Vegas”, disse O’Malley. “Ilia. Setembro, Dia da Independência do México, é isso que estou tentando manifestar agora, mas obviamente tenho que superar a porra do Chito. Equatoriano muito resistente e durável.”