Sean Strickland aceita o desafio de sparring de Bryce Hall com uma reviravolta assustadora: ‘Vocês todos querem ver um cadáver?’

A rivalidade de Sean Strickland com influenciadores e celebridades das redes sociais continua.

Depois que um vídeo viral do ex-campeão dos médios do UFC dando uma surra unilateral no streamer Sneako veio à tona – que chamou a atenção de Jake Paul – o influenciador boxeador Bryce Hall foi questionado pelo Inside Fighting sobre isso e achou que a cena era “meio foda”. **** up”, antes de fazer um desafio.

“Eu adoraria treinar Sean Strickland”, disse Hall. “Dana [White], inscreva-me com Sean Strickland. Eu quero fazer um sparring. Garanto que quebraria Sean Strickland.”

É claro que Strickland percebeu a entrevista de Hall e, na coisa mais surpreendente que você verá esta semana, Strickland aceitou, mas acrescentou seu toque único que certamente dará a Hall algo em que pensar. O popular lutador de 185 libras também compartilhou uma captura de tela de mensagens diretas que enviou a Hall estabelecendo as regras básicas.

Vocês todos querem ver um cadáver??? Deus, essa é a única coisa que eu sempre quis…. Por favor, por favor, nunca te peço nada….. por favor!!! pic.twitter.com/nF7FFrMMDl -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 12 de fevereiro de 2024

“OK, negócio”, afirmou Strickland. “Eu e você esta semana. Vou te dar uma localização. Você pode trazer uma GoPro ou algo assim. Só eu e você, estou cansado dessa besteira de academia. Você está pronto para ser homem pela primeira vez na vida?

No momento, nenhuma resposta de Hall, que tem um pouco de experiência em luta – incluindo algumas lutas de boxe com influenciadores e até mesmo uma vitória no segundo round competindo pelo BKFC em agosto passado.

Strickland competiu mais recentemente no UFC 297 em janeiro, onde perdeu o título dos médios para Dricus du Plessis em uma batalha incrivelmente competitiva por decisão dividida.