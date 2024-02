Sean Strickland confronta o ‘personagem gótico de South Park’ Machine Gun Kelly: ‘Sou fácil de encontrar, homem vampiro’

Sean Strickland simplesmente não consegue se conter.

Na sexta-feira, poucas horas depois de o ex-campeão dos médios do UFC ensanguentar um streamer do YouTube em uma luta viral e enviar ameaças de morte a Jake Paul, Strickland se viu em outra briga, desta vez com o músico indicado ao Grammy, Machine Gun Kelly.

Em um vídeo capturado pelo Inside Fighting, Strickland pode ser visto enfrentando MGK em um evento Power Slap no Durango Casino & Resort em Las Vegas. Embora não esteja claro o que exatamente foi dito, o ex-campeão pode ser ouvido chamando MGK de “estranho” e “esquisito” e insultando sua equipe. Enquanto ele se afasta, Strickland pode ser ouvido gritando de volta: “Não sei quem diabos é aquele cara. Sou fácil de encontrar, homem vampiro.” Assista a toda a troca acima.

Quando questionado sobre o que aconteceu entre o ex-campeão e MGK, o presidente do UFC, Dana White, descartou toda a cena, considerando que Strickland era apenas Strickland.

“Você não pode aproximar Sean Strickland de nenhum outro ser humano”, disse White na noite de sexta-feira. “Você sabe o que eu quero dizer? Não tem nada a ver com Machine Gun Kelly. É sobre humanos.”

Como sempre faz, Strickland recorreu às redes sociais para insultar ainda mais o músico, postando que MGK se veste como um “gótico”. Parque Sul personagem” e arrastando a noiva de MGK, Transformadores estrela Megan Fox, na conversa.

Quase acertei um vampiro esta noite… haha! Eles disseram que o nome dele é Machine Gun Kelly.. Como você tem um nome idiota e se veste como um personagem gótico de 13 anos de South Park?!? -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 10 de fevereiro de 2024

Pessoal, o que diabos está acontecendo………. Transformers Megan Fox está com aquela coisa….. o que diabos realmente aconteceu com o mundo?! O que eu perdi? Ela esta bem? Este homem é o diabo? @meganfox você está bem? Você precisa de ajuda?! -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 10 de fevereiro de 2024

Strickland, 32 anos, perdeu o título dos médios do UFC em uma derrota por decisão dividida para Dricus du Plessis em sua luta mais recente, em janeiro passado, no UFC 297.