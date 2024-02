Sean Strickland ignora o lançamento de toalhas, sangrando o streamer Sneako; Jake Paul responde com desafio de US$ 1 milhão

O membro do Hall da Fama do UFC, Forrest Griffin, foi forçado a salvar o streamer Sneako do ex-campeão dos médios do UFC, Sean Strickland. E, naturalmente, Jake Paul encontrou uma maneira de entrar no meio (pelo menos online).

Strickland aceitou recentemente um convite de Sneako – um colega incentivador de Trump e notório guru de mídia social da “pílula vermelha” – para boxear no UFC Performance Institute. O YouTuber descobriu rapidamente que não há luz quando ele calça as luvas.

Sneako absorveu vários socos fortes de Strickland, fazendo com que várias pessoas de fora da jaula jogassem a toalha. Strickland os ignorou e continuou a atacar até que Griffin interveio.

“Já chega”, disse uma voz preocupada fora da câmera. Confira o vídeo abaixo.

No vídeo completo, Sneako é visto tentando acertar Strickland a toda velocidade, socando o corpo enquanto o ex-campeão do UFC declara: “Vamos ver o influenciador”.

“Pense se você me nocauteasse, como seria legal”, disse Strickland. “Você poderia realmente realizar algo sem fazer nada.”

Sneako continua a dar socos enquanto Strickland o leva até lá e o provoca.

“À medida que nos aproximamos da marca dos três minutos, você sentirá uma dor significativamente maior”, disse Strickland. “Deve estar acontecendo agora que nada que você possa fazer pode me machucar, e este é um momento em que você percebe que está prestes a ter um dia muito ruim no próximo minuto. ”

Sneako continua a disparar socos, embora com pouco efeito, enquanto Strickland ri dele. E, fiel à previsão de Strickland, ele terá um dia muito ruim no final.

Que bom que temos o clipe completo aqui. A maneira como esse garoto sai atacando Sean usando força, acertando-o no queixo, não indo tanto para o corpo, na verdade tentando é simplesmente desrespeitoso. Existem diferentes maneiras de fazer sparring. Você tem que mostrar a Sean esse respeito. Ele não fez isso. https://t.co/T1oezOhlJw -Joe Cascalho (@ JoeGravel20) 9 de fevereiro de 2024

O nariz de Sneako estava sangrando quando os socos pararam. Mas, como Strickland reconheceu mais tarde, ele não atingiu a tela e conquistou seu respeito.

Houve pelo menos um grande influenciador que virou boxeador que não ficou impressionado com o desempenho de Strickland: Paul. Naturalmente, o tweet dissimulado de Paul incluía um desafio.

“Você nem foi capaz de abandonar alguém sem experiência enquanto fazia tudo”, escreveu Paul. “Você é um boxeador horrível que só implica com pessoas inexperientes.

“Vou levar você para RP e poderemos lutar diante das câmeras”, escreveu ele. “Se você ganhar, eu lhe darei US$ 1 milhão (metade do seu patrimônio líquido). Mas se você for abandonado, terá que tatuar Betr em você. DM-me. Mas, assim como Paddy, acho que você encontrará um jeito de fugir.”

Shawn Strickland, você é constrangedor por tentar impedir o sneako desse jeito você nem foi capaz de largar alguém sem experiência enquanto fazia tudo Você é um boxeador horrível que só implica com pessoas inexperientes. Vou levar você para RP e podemos lutar diante das câmeras… se você vencer… -Jake Paul (@jakepaul) 9 de fevereiro de 2024

Strickland está a um mês de uma luta que perdeu o título contra Dricus du Plessis no UFC 297. O ousado peso médio culpou seu desempenho por uma cutucada no olho no final da luta que, segundo ele, roubou sua visão. Du Plessis negou ter cometido falta no adversário e disse que a reclamação não foi feita a ele após a luta.

Strickland não demorou muito para responder a Paul, apontando a perda do influenciador para Tommy Fury.

“Você perdeu para um boxeador de meio período”, escreveu ele. “Lmao……… não se esqueça disso…”

Conversa real … piadas à parte .. Jake Paul é uma piada de merda ….. Você boxeia pequenos lutadores de mma aposentados e vende água com açúcar para crianças .. Se fosse legal, eu tiraria a porra da sua vida com um sorriso no meu rosto. Existe algum lugar nesta terra onde eu possa tirar a vida deste homem e caminhar? -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 9 de fevereiro de 2024

Na verdade, Jake, farei um acordo melhor para você porque dinheiro não compra felicidade e você tem bastante e ainda é um idiota… Sem câmeras, eu e você no deserto… Isso seria compre minha felicidade… Sem Instagram, sem curtidas, sem jogos…. Só você é isso que eu quero……. -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 9 de fevereiro de 2024