Selena Gomez mostra aos fãs foto carinhosa de ‘suas manhãs na cama’ com o namorado Benny Blanco

Selena Gomez está vivenciando uma nova fase de felicidade em sua vida, junto com seu novo namorado, o produtor musical Benny Blanco.

Na verdade, a superestrela de 31 anos compartilhou um vislumbre íntimo de como são suas manhãs agora que ela está em um relacionamento.

Selena Gomez gosta de cantar e dançar sem o namoradoInstagram

Na terna foto, a cantora aparece enrolada em sua cama, dormindo tranquilamente, com imagem tirada pelo próprio Benny. Gómez então carregaria a imagem com uma legenda personalizada.

“Manhãs com você”, escreveu ela.

Quando começou o romance entre Selena Gomez e Benny Blanco?

A postagem nas redes sociais ocorreu duas semanas depois que os dois chegaram juntos ao tapete vermelho do Emmy Awards, evento aos quais compareceram como casal, embora o casal tenha divulgado seu romance pela primeira vez em dezembro.

Após a cerimônia, Selena postou uma história no Instagram onde o casal apareceu junto aos beijos nos bastidores da premiação. Mais tarde, ela adicionou outra imagem de Benny beijando seu pescoço e abraçando-a, com o casal claramente ainda envolvido na parte romântica inicial de seu namoro.

Sua primeira aparição pública foi em um Los Angeles Lakers game em janeiro e, segundo fonte próxima à revista People, a cantora está curtindo seu novo romance.

“Ela parece estar realmente se sentindo bem agora. Talvez seja Benny ou talvez seja apenas a situação pessoal e profissional dela”, revelou a fonte.

Depois de uma série de romances fracassados, principalmente com Justin Bieberparece que Selena Gomez encontrou um elemento de contentamento em sua vida pessoal.

Não está claro se existem planos concretos para um futuro a longo prazo com Bennyno entanto, os sinais nesta fase inicial são positivos e os fãs esperam por uploads ainda mais íntimos no Instagram.