Selena Gomez posta foto nua no Instagram para divulgar sua nova música

Selena Gomezincendiou o Instagram depois de postar uma foto nua dentro de uma banheira cheia de bolhas antes do lançamento de sua nova música.

A artista legendou a foto como “40 horas. Paris. LOVE ON 2/22”, em referência ao próximo single que ela deve lançar, ‘Love On’.

A ligação emocionante de Selena Gomez com um paciente com câncer em estágio 4

Na imagem, a estrela pode ser vista sentada dentro de uma banheira enquanto levanta as mãos de costas para a câmera, sem nada além de bolhas para cobrir seu pudor. O espelho cuidadosamente colocado também mostra seu rosto no reflexo.

Não foi a única foto que ela postou de sua viagem a Paris, pois também pôde ser vista visitando a Torre Eiffel e comendo um croissant com uma caneca de chocolate quente.

Selena Gomez apaixonada

Gómez, de 31 anos, desta vez não viajou para a capital francesa com amigos. Em vez disso, ela viajou com seu atual namorado, Benny Blanco35, e os dois não se cansam um do outro.

Na semana passada, a cantora nascida no Texas postou uma foto em seu Instagram Stories dela ao lado de seu homem, fazendo uma careta para a câmera e mostrando o sinal de ‘paz e amor’, enquanto se apoiava em Blancoombro.

Na imagem, Selena escreveu simplesmente: “Eu te amo”, acompanhado de um coração branco, destacando seu carinho pelo produtor musical.

Dois dias antes, a cantora postou um conjunto de fotos em seu perfil, ao lado Blanco a quem ela carinhosamente chamava de “melhor amiga”. Nessas imagens, Selena compartilhou uma foto onde ele pode ser visto abraçando-a por trás, enquanto descansa a mão em seu peito e lhe dá um beijo no ombro.

Em outra foto, o casal se abraçava na cozinha, desgrenhado e com cara de sono, enquanto preparavam o café da manhã juntos.

Este momento é representativo do amor que partilham pela culinária, tal como Selena tem seu próprio programa no Hulu chamado ‘Selena + Chef’, enquanto Benny está trabalhando em seu próprio livro de receitas que será lançado em abril.