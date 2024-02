Sem apostas barradas: melhores apostas para UFC Cidade do México e PFL x Bellator

Uau! O UFC 298 está nos livros e com ele um novo campeão impressionante no peso pena, com Ilia Topuria dormindo com Alexander Volkanovski para conquistar a coroa. Mas o maior esporte do mundo nunca dorme e mesmo saindo do melhor evento do ano até agora, ainda há mais por vir, já que este fim de semana traz uma partida dupla com as duas principais promoções do MMA: UFC México e PFL x Bellator. E é claro que os meninos do No Bets Barred estão de volta com um resumo completo deste fim de semana repleto de coisas duplas.

Conner Burks e Jed Meshew dão o pontapé inicial com uma recapitulação do UFC 298 e do fim de semana calamitoso de Jed, antes de mergulhar direto no retorno do UFC ao México. Brandon Moreno conseguirá vencer Brandon Royval uma segunda vez para manter a liderança na Batalha dos Brandons? Como se sairá o resto dos lutadores mexicanos diante de seus compatriotas? E quantas lutas de peso mosca são lutas demais em um card?

Então é hora de PFL x Bellator, onde Conner e Jed discutem as chances de uma vitória limpa do Bellator nos confrontos marcantes, alguns azarões enormes que talvez não devessem ser tão grandes, e até mesmo uma pequena aposta Wolfpack para garantir. Tudo isso e muito mais são discutidos no episódio desta semana.

Sintonize o episódio 79 de No Bets Barred.

