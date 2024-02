Shannen Doherty dobra em lágrimas as afirmações de ‘Charmed’ de Alyssa Milano

Shannen Doherty está mantendo sua afirmação de que Alyssa Milano fez com que ela fosse demitida de “Charmed”… ficando emocionada ao dizer a uma multidão que ela sabe sua verdade, apesar da recente negação de AM.

Confira o vídeo… é bem dramático. Shannen disse ao público da MegaCon de Orlando no domingo que ela está simplesmente contando a verdade sobre a situação “em oposição à narrativa que outros colocam para mim” – isso com seus ex-colegas de elenco Holly Marie Pentes dar Rosa McGowan sentado apoiando-o ao lado dela.



Ela claramente pensou muito no que iria dizer… até mesmo anotando em notas pré-preparadas que ela leu durante o “Quem é o chefe?” painel.

Shannen deixa claro que ela e Holly não estavam sendo “más” ao fazer as acusações contra Alyssa em seu podcast ‘Let’s Be Clear’ em dezembro… na verdade, elas dizem que mais tarde editaram o podcast para se livrar de qualquer extra detalhes que provavelmente causariam mais drama – mas permanece inflexível que o que resta é a verdade “porque a verdade realmente importa”.

Cheia de emoção, Shannen admite que se sentiu compelida a abordar o assunto após seu diagnóstico de câncer de mama em estágio 4… porque não houve tempo mais importante do que o presente para divulgar a verdade, pelo menos o que ela considera a verdade de qualquer maneira.

SD diz… “Não há nenhuma história revisionista acontecendo na verdade que eu sei que contamos… Não há atraso para definir, não há mediador durante meses a fio. Lembro-me dos fatos como se ainda estivesse vivendo em eles. “

Shannen reflete sobre a seriedade do assunto… observando que embora alguém possa chamar tudo de dramático, foi um trauma real com o qual ela viveu por um tempo extremamente longo – e sua batalha contra o câncer só serviu para curá-la do sustento que foi tirado dela e de sua família porque “outra pessoa queria ser o número 1 na lista de convocação”.

Claramente não há nenhuma mudança no lado de Shannen – e o mesmo para Alyssa, ao que parece… que indiretamente negou as acusações de SD em outro painel na convenção na sexta-feira… dizendo que está “triste” com toda a “toxicidade” que envolve o show. Ela acrescentou que também estava chateada porque “as pessoas não conseguem superar isso”… e que isso estava ofuscando o sucesso do show.



