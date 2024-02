Shaq espera um lugar na primeira fila ao lado de Taylor Swift no Super Bowl LVIII

Aé a expectativa para Super Bowl LVIII constrói, NBA lenda Shaquille O’Neal jogou seu chapéu no ringue por um assento premium, na esperança de garantir um lugar ao lado da superestrela global Taylor Swift no Estádio Allegiant em Las Vegas.

O antigo Lakers center expressou seu desejo durante um bate-papo recente com TMZ Esportesabrindo um sorriso e mandando uma mensagem para a sensação pop.

“Ei, Taylor! Amo você!” exclamou o Grande dieseldeixando claro que deseja fazer parte da ação durante o Grande jogo. No entanto, a competição pelos cobiçados assentos é feroz, com outros concorrentes como Jason Kelce, Brittany Mahomese membros de Taylor Swift círculo interno também disputando os melhores pontos de observação.

O’Neal estará torcendo pelos Chiefs de qualquer maneira

Apesar da competição amigável, Shaq fez saber que estará torcendo por Travis Kelce e a Chefes de Kansas City durante o Super Bowl Confronto.

O antigo NBA star não quer apenas aproveitar o jogo da perspectiva do espectador; ele espera compartilhar a experiência com Taylor Swiftadicionando uma camada extra de emoção ao evento repleto de estrelas.

Além de discutir suas aspirações de assento, Shaq compartilhou detalhes sobre seu anual Super Bowl festa, Casa divertida de Shaq.

A festa, conhecida por sua mistura de música e apresentações de celebridades, deverá contar com artistas como Diplo e Lil Waynecom a possibilidade de Snoop Dogg fazendo uma aparição surpresa.

Shaq é bastante Swiftie

Shaq’s brincadeira animada com Taylor Swift durante o Campeonato AFC porta traseira alimentou ainda mais a expectativa em torno do Super Bowlcomo o carismático DJ Diesel adicionou seu toque único às festividades antes do jogo.

Embora os golpes divertidos possam ter despertado alguma excitação, Shaquille O’Neal admiração genuína por Taylor Swift brilha, revelando seu desejo de fazer o Super Bowl experiência memorável tanto para os atletas quanto para as estrelas presentes.